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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۴۶

مقدس در گفتگو با مهر:

"ارتباط خانوادگی" برداشتی آزاد از "داستان توکیو" است

"ارتباط خانوادگی" برداشتی آزاد از "داستان توکیو" است

نادر مقدس فیلم سینمایی "ارتباط خانوادگی" را با نگاهی به فیلم سینمایی "داستان توکیو" ساخته یاسوجیرو ازو می‌سازد.

مقدس به خبرنگار مهر گفت: این فیلم برداشتی از "داستان توکیو" است که بخشی از آن در تهران و 20 درصد آن در شهرستان فیلمبرداری می‌شود. این فیلم شباهتی به فیلم‌های قبلی‌ام ندارد و تجربه‌ای تازه در کارنامه من است. فیلمنامه را افسانه منادی بر اساس طرحی از من و انوشه مرادی نوشته است.

وی ادامه داد: این قصه در فصل پائیز روایت می‌شود و بخشی از زمان را از دست داده‌ایم اما اگر شرایط مهیا شود به سرعت یان فیلم را کلید می‌زنیم، این فیلم را به دلیل داستان و فضای متفاوتی که دارد دوست دارم و امیدوارم بتوانم آن را امسال مقابل دوربین ببرم.

پروانه ساخت فیلم سینمایی "ارتباط خانوادگی" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی نادر مقدس امروز صادر شد.

کد مطلب 980800

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