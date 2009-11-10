"ارتباط خانوادگی" برداشتی آزاد از "داستان توکیو" است

مقدس به خبرنگار مهر گفت: این فیلم برداشتی از "داستان توکیو" است که بخشی از آن در تهران و 20 درصد آن در شهرستان فیلمبرداری می‌شود. این فیلم شباهتی به فیلم‌های قبلی‌ام ندارد و تجربه‌ای تازه در کارنامه من است. فیلمنامه را افسانه منادی بر اساس طرحی از من و انوشه مرادی نوشته است.

وی ادامه داد: این قصه در فصل پائیز روایت می‌شود و بخشی از زمان را از دست داده‌ایم اما اگر شرایط مهیا شود به سرعت یان فیلم را کلید می‌زنیم، این فیلم را به دلیل داستان و فضای متفاوتی که دارد دوست دارم و امیدوارم بتوانم آن را امسال مقابل دوربین ببرم.

پروانه ساخت فیلم سینمایی "ارتباط خانوادگی" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی نادر مقدس امروز صادر شد.