پذیرش شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت در فرابورس

به گزارش خبرگزاری مهر ، غلامرضا حیدری کردزنگنه با اعلام این خبر گفت: تا پایان سال جاری 30 شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در فرابورس پذیرش خواهند شد.

به گفته وی با انحلال کارگزاری سهام عدالت، اداره سهام واگذارشده از طریق سهام عدالت برعهده شرکتهای سرمایه گذاری هر استان خواهد بود. کردزنگنه ارزش تقریبی این شرکتها را 43 هزارمیلیارد تومان برآورد کرد.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: مشمولان طرح سهام عدالت، سهامدار شرکتهای تعاونی شهرستانی هستند و این شرکتها نیز سهامدار سرمایه گذاری استانی هستند.

کردزنگنه افزود: با حذف شرکت کارگزاری سهام عدالت از فرآیند واگذاری ها، سرمایه گذاری های استانی به طور مستقیم سهامدار شرکتهایی می شوند در سبد سهام واگذار شده به مشمولان طرح سهام عدالت قرار گرفته اند.