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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۰۰

زارعی و حیایی از گزینه‌های بازی در "پسر از من، دختر از تو"

زارعی و حیایی از گزینه‌های بازی در "پسر از من، دختر از تو"

کارگردان پروژه سینمایی "پسر از من، دختر از تو" از مذاکره با مریلا زارعی و امین حیایی برای بازی در این فیلم خبر داد.

داود موثقی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تلاش می‌کنیم پیش‌تولید فیلم از 10 روز دیگر آغاز شود و به زودی آن را کلید می‌زنیم. "پسر از من، دختر از تو" فیلمی حادثه‌ای کمیک است و فکر می‌کنم نسبت به کارهای گذشته من تفاوت‌هایی داشته باشد.

وی افزود: ما حدود سه ماه پیش برای این فیلم به تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته درخواست پروانه ساخت کردیم. به همین دلیل در همان زمان مذاکراتی با زارعی و حیایی انجام دادیم، اما نمی‌دانم در حال حاضر این بازیگران می‌توانند با ما همکاری کنند. فیلمبرداری این فیلم در تهران انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌کنم کاری موفق در گیشه باشد.

این کارگردان فیلم سینمایی "اختاپوس" را با بازی ثریا قاسمی، سیروس ابراهیم‌زاده، شیوا خنیاگر، مینا جعفرزاده، لیندا کیانی، یوسف صیادی و ایمان حضرتی آماده نمایش دارد. وی همچنین تهیه‌کننده "یک اشتباه کوچولو" ساخته محسن دامادی است که در انتظار گرفتن پروانه نمایش است.

کد مطلب 980806

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