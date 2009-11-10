داود موثقی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تلاش میکنیم پیشتولید فیلم از 10 روز دیگر آغاز شود و به زودی آن را کلید میزنیم. "پسر از من، دختر از تو" فیلمی حادثهای کمیک است و فکر میکنم نسبت به کارهای گذشته من تفاوتهایی داشته باشد.
وی افزود: ما حدود سه ماه پیش برای این فیلم به تهیهکنندگی مرتضی شایسته درخواست پروانه ساخت کردیم. به همین دلیل در همان زمان مذاکراتی با زارعی و حیایی انجام دادیم، اما نمیدانم در حال حاضر این بازیگران میتوانند با ما همکاری کنند. فیلمبرداری این فیلم در تهران انجام میشود و پیشبینی میکنم کاری موفق در گیشه باشد.
این کارگردان فیلم سینمایی "اختاپوس" را با بازی ثریا قاسمی، سیروس ابراهیمزاده، شیوا خنیاگر، مینا جعفرزاده، لیندا کیانی، یوسف صیادی و ایمان حضرتی آماده نمایش دارد. وی همچنین تهیهکننده "یک اشتباه کوچولو" ساخته محسن دامادی است که در انتظار گرفتن پروانه نمایش است.
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