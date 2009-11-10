۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۰۴

خراسان جنوبی رتبه برتر بخش بهره‌برداری آبفار کشور را کسب کرد

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی از کسب رتبه برتر توسط این شرکت در بخش بهره‌برداری در بین شرکتهای آبفار کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین القوری ‌مقدم ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، در زمینه عوامل تحقق کسب این رتبه افزود: کسب این رتبه نتیجه تلاش و مساعدت همکاران و پرسنل شرکت آب و فاضلاب روستایی و همچنین تلاش ‌های فراوان مسئولان در خراسان جنوبی بوده است.

وی با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب کشور در این راستا اقدام به تعیین شاخص‌هایی برای ارزیابی فعالیت شرکت‌ها در سراسر کشور کرده است، عنوان کرد: بر اساس این شاخص‌ ها در پایان هر سال شرکت‌های آبفار سطح کشور مورد ارزیابی قرار می ‌گیرند.

القوری‌مقدم با اشاره به اینکه رده‌ بندی شرکت ‌ها بر اساس امتیازهای کسب شده در این ارزیابی انجام می ‌شود، اظهار داشت: ارزیابی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی در این طرح به تفکیک انجام می ‌شود.

وی از اعضای هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی، معاونان و مدیران شرکت همچنین پرسنل اداره کنترل کیفی، توسعه و نگهداری و درآمد و انرژی و مدیران امور آبفار در شهرستانهای استان که نقش مهمی در کسب این موفقیت توسط شرکت آبفار استان در سطح کشور داشته‌اند، تقدیر و تشکر کرد.

معاون بهره ‌برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در پایان باتوجه به سال اصلاح الگوی مصرف از آبداران روستایی و فعالان بخش آب روستایی خراسان جنوبی خواست برای حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف گام بردارند.

