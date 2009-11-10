به گزارش خبرگزاری مهر ، شرکت ایران خودرو به دلیل پیاده سازی استانداردهای رنوی فرانسه موفق شد مجوز تجاری سازی تندر 90 اسپرت را از این شرکت خودروساز فرانسوی دریافت کند.

معاون مدیرعامل ایران خودرو در تولید تندر با بیان این مطلب اظهار داشت: رنوی فرانسه دارای استانداردهای سخت گیرانه ای است و ایران خودرو توانسته است تمامی این استانداردها را در تولید و فرآیند آن پیاده سازی کند که در این راستا رنوی فرانسه مجوز تجاری سازی تندر 90 اسپرت ایران خودرو را تائید کرد.

محمدرضا معتمد اظهارداشت: این مجوز رنوی فرانسه به معنای یک گام مهم درتنوع محصول تندر 90 ایران خودرو است.

وی در همین حال به این موضوع اشاره کرد که رنوی فرانسه هر 6 ماه یک بار از سایتهایی که محصولات این شرکت را تولید می کنند، بازدید تا نظارت کامل بر روند بکارگیری استانداردهای مورد نظر را داشته باشند.