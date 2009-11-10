شهرداری زنجان باید اعتبار لازم برای پروژه دلجویی - داوودقلی را تامین کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد عینی فرد ظهر سه شنبه در جلسه این هفته شورای شهر زنجان افزود: در حال حاضر همه امکانات برای اجرای پروژه دلجویی - داوود قلی بسیج شده است و تنها شهرداری باید مبلغ قول داده شده را بپردازد.

وی افزود: اجرای این طرح یکی از بزرگترین دغدغه های شهروندان است و شهرداری باید برای تسریع کار تا حد توان کمک کند.

همچنین در ادامه امامعلی دادخواه یکی از اعضای شورای شهر زنجان با اشاره به قطعی شدن اجرای پروژه دلجویی گفت: متولی اصلی این کار شورا و شهرداری است و مردم از این دو نهاد انتظار کار دارند.

دادخواه افزود: منطقه مرکزی شهر همانند قلب تپنده ای است که دچار مشکل شده و در صورت بی توجهی به طور قطع باز خواهد ایستاد.

وی با بیان اینکه شهرداری باید با مدیریت بودجه، مبلغ تعهد داده شده را به حساب این پروژه واریز کند، افزود: باید قبل از آغاز فصل سرما اقدامات لازم صورت گیرد تا شهر نفس راحتی بکشد.

دادخواه یادآور شد: از تمامی بخش های شهرداری انتظار داریم که هزینه تراشی نکنند و با ایجاد فضای تعامل، شورا و شهرداری را در پیشبرد اهداف یاری کنند.