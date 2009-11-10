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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۲۳

شهرداری زنجان باید اعتبار لازم برای پروژه دلجویی - داوودقلی را تامین کند

شهرداری زنجان باید اعتبار لازم برای پروژه دلجویی - داوودقلی را تامین کند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر زنجان گفت: شهرداری باید به تعهد خود در قبال پروژه دلجویی - داوود قلی عمل کند و با جابجایی در هزینه ها و یا کاهش آنها اعتبار 20 میلیارد ریالی تعهد داده شده را بپردازد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد عینی فرد ظهر سه شنبه در جلسه این هفته شورای شهر زنجان افزود: در حال حاضر همه امکانات برای اجرای پروژه دلجویی - داوود قلی بسیج شده است و تنها شهرداری باید مبلغ قول داده شده را بپردازد.

وی افزود: اجرای این طرح یکی از بزرگترین دغدغه های شهروندان است و شهرداری باید برای تسریع کار تا حد توان کمک کند.

همچنین در ادامه امامعلی دادخواه یکی از اعضای شورای شهر زنجان با اشاره به قطعی شدن اجرای پروژه دلجویی گفت: متولی اصلی این کار شورا و شهرداری است و مردم از این دو نهاد انتظار کار دارند.

دادخواه افزود: منطقه مرکزی شهر همانند قلب تپنده ای است که دچار مشکل شده و در صورت بی توجهی به طور قطع باز خواهد ایستاد.

وی با بیان اینکه شهرداری باید با مدیریت بودجه، مبلغ تعهد داده شده را به حساب این پروژه واریز کند، افزود: باید قبل از آغاز فصل سرما اقدامات لازم صورت گیرد تا شهر نفس راحتی بکشد.

دادخواه یادآور شد: از تمامی بخش های شهرداری انتظار داریم که هزینه تراشی نکنند و با ایجاد فضای تعامل، شورا و شهرداری را در پیشبرد اهداف یاری کنند.

کد مطلب 980816

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