بازدید 1100 دانش آموز کرجی از کتابخانه و مرکز دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، معاون تحقیقات و پژوهش اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران در حاشیه این بازدید به خبرنگار مهر گفت: طی هماهنگی و توافق با نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران دوشنبه هر هفته دانش آموزان از مدارس مختلف از این اداره و مراکز دفاع مقدس بازدید می کنند.

سرهنگ پاسدار حمید پارسا افزود: این دیدارها زمینه و بستر آشنایی بیشتر نسل سوم و چهارم انقلاب را با تاریخ افتخارآفرین دوران هشت ساله جنگ تحمیلی و دفاع مقدس فراهم می کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: دانش آموزان در غالب گروه های 50 نفره به همراه معلمان خود در ابتدای ورود از کتابخانه و مرکز اسناد دفاع مقدس بازدید و با حضور در سالن آمفی تئاتر اداره قطعه ای نمایشی به مدت 30 دقیقه از صحنه های عملیاتی دوران دفاع مقدس مشاهده می کنند.

وی بیان داشت: در ادامه یکی از راویان کاروانهای راهیان نور با استفاده از کالک و یا نقشه های موجود و ارائه توضیحات مخاطبین را با مناطق عملیاتی آشنا می کنند.