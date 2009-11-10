سجاد مرادی به خط پایان نرسید/ بوعذار به مرحله فینال راه یافت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شهر گوانگژو، در روز اول مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا مریم طوسی دونده دو سرعت ایران در 400 متر زنان در گروه دوم قرار داشت. در این گروه که دونده هایی از چین، ژاپن، قزاقستان، نپال، تایلند ، عراق و هند حضور داشتند، طوسی با زمان 01/57 در رده پنجم ایستاد و از راهیابی به مرحله نیمه نهایی بازماند. طوسی پنجشنبه در 200 متر می دود.

سجاد مرادی دیگر دونده کشورمان در این دوره از مسابقات صبح سه شنبه در گروه دوم ماده 1500 متر با دوندگانی از چین، قزاقستان، هند، کویت، ژاپن، نپال، ویتنام، تاجیکستان، عراق و مالزی مسابقه داد و به علت مصدومیت نتوانست از خط پایان عبور کند. مرادی باید روز پنجشنبه برای کسب مدال در دو 800 متر مسابقه دهد.

رضا بوعذار در دوی 400 متر در گروه سوم قرار داشت و با دوندگانی از تاجیکستان، سریلانکا ، قزاقستان ، هند و قطر مسابقه داد و با 46 ثانیه و 62 صدم ثانیه دوم شد و به طور مستقیم راهی مرحله فینال شد. بوعذار برای کسب مدال طلا روز پنجشنبه با 8 دونده دیگر مسابقه خواهد داد.