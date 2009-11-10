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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۳۰

36 کانون فرهنگی زنان در شهرهای مختلف استان مرکزی فعال است

36 کانون فرهنگی زنان در شهرهای مختلف استان مرکزی فعال است

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری مرکزی گفت: اکنون 36 کانون فرهنگی زنان در شهرهای مختلف استان مرکزی فعال است و برنامه استانداری توسعه این کانون ها به روستاهاست.

به گزارش خبرنکار مهر در اراک، اشرف جواهری بعد از ظهر سه شنبه در نشست کارشناسان فرهنگی کانونهای زنان استان مرکزی در اراک افزود: یکی از برنامه‌های پنجم توسعه را توانمندسازی زنان است که این کانون ها بهترین مکان برای این امراست. 

وی با اشاره به اینکه همه شهرهای استان دارای کانون فرهنگی و اجتماعی زنان است گفت: برنامه استانداری و تلاش ما احداث کانونهای فرهنگی زنان در روستاهای بزرگ استان است.

وی با تاکید بر اینکه در این کانونها آموزش های مختلف برای زنان برگزار می شود، خاطر نشان کرد: کانون‌های فرهنگی، اجتماعی زنان زمینه‌ساز رشد و بالندگی زنان را فراهم می کند.

جواهری، کمبود زمین مناسب و اعتبارات لازم برای ساخت کانون را مهمترین مشکل در تسوعه این کانونها دانست و گفت: طی چند سال اخیر کانون‌های فرهنگی اجتماعی زنان در برخی شهرستان‌ها همچون زرندیه و شازند توسعه و گسترش خوبی پیدا کرده است و زنان و دختران با حضور در این کانون‌ها بسیاری از مهارت‌های فرهنگی، هنری و علمی را فرا می‌گیرند.

جواهری با اشاره به اینکه استان مرکزی در اجرای طرح رحمت جز استان‌های برتر کشور به شمار می‌رود، تصریح کرد: بعد از ارتقای دفتر زنان به دفتر خانواده در دولت نهم و دهم در راستای ارتقای سطح توانمندی زنان و بانوان، طرح رحمت براساس سنن و سیره اهل بیت (ع) برگزار می‌شود.

وی بر ضرورت نقش کانون‌های فرهنگی، اجتماعی زنان در استان مرکزی تاکید کرد و بیان داشت: در شرایطی که دشمنان از طریق جنگ نرم تهدیدات گسترده‌ای را علیه جوانان و زنان آغاز کرده‌اند غفلت از کانون‌های فرهنگی زنان می‌تواند سبب گرایش دختران و زنان به برنامه‌های غربی شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری مرکزی تعمیق باورها، تحکیم بنیان خانواده، توانمند‌سازی زنان، ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی را از اهداف کانون‌های فرهنگی اجتماعی زنان برشمرد و خاطرنشان کرد: توانمندسازی زنان به عنوان عضو اصلی خانواده نقش بسزایی در کاهش آسیب‌‌های اجتماعی دارد.

جواهری انس با قرآن، اعتقاد به ولایت‌مداری، عمل به واجبات، اخلاص و خدمت به مردم را از عوامل بهره‌مندی از فیض الهی عنوان کرد و بیان داشت: غفلت، پرخوری، پرحرفی، حسد و حرص از عوامل محرومیت از فیض الهی است.

کد مطلب 980835

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