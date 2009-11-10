24 هزار نفر در غرب استان تهران عضو کتابخانه های عمومی هستند

رمضانعلی محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر در سطح شهرستانهای کرج، هشتگرد، ساوجبلاغ و نظرآباد 49 کتابخانه عمومی وجود دارد که روزانه افراد با مراجعه به این مراکز از امکانات فرهنگی استفاده می کنند.

وی افزود: سرانه فضای کتابخانه ای در کرج برای هر نفر 11 مترمربع است این در حالیست که در شرایط مطلوب و استاندارد برای هر نفر فضای کتابخانه ای باید 28 مترمربع باشد.

این مسئول با اشاره به ضرورت ارائه خدمات به نابینایان در کتابخانه های عمومی خاطرنشان کرد: در این راستا امکانات و تجهیزاتی از قبیل برجسته نگار در سالهای قبل برای نابینایان کرجی در برخی کتابخانه های عمومی فراهم شده است.

محسنی بیان داشت: هم اکنون برای به روز بودن کتابها به صورت ماهانه کتاب برای کتابخانه ها از طریق نهاد کتابخانه های عمومی ارسال می شود.

مدیرکل امور کتابخانه های عمومی شهرستانهای غرب استان تهران با اشاره به اجرای طرح جامع فناوری اطلاعات عنوان کرد: در اجرای این طرح نرم افزاد جامع کتاب در کتابخانه ها نصب می شود و کاربران و مراجعه کنندگان برای جستجوی کتاب دیگر به کتابدار مراجعه نمی کنند و خود با تایپ نام مولف و موضوع، کتاب مورد نظر خود را پیدا خواهند کرد.