۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۴۴

فرماندار کرمان:

زمین خواری در کرمان موجب افزایش حاشیه نشینی شده است

کرمان - خبرگزاری مهر: علی انجم شعاع با تاکید بر لزوم شناسایی و دستگیری زمین خواران گفت: زمین خواری در کرمان موجب افزایش حاشیه نشینی در حومه کرمان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، انجم شعاع ظهر سه شنبه در نشست ستاد حاشیه نشینی کرمان با اشاره به لزوم برخورد جدی با پدیده زمین خواری در کرمان خواستار شناسایی و دستگیری زمین خواران و توقف تصرف اراضی شد.

وی گفت: زمین خواری در کرمان موجب افزایش حاشیه نشینی در حومه کرمان شده است که باید با توجه جدی دستگاه های مرتبط به پدیده حاشیه نشینی و اجرای مصوبات ستاد حاشیه نشینی از این روند جلوگیری کرد.

وی عنوان کرد: باید در این راستا برنامه مشخص از سوی اعضای ستاد ارائه شود و درنهایت با شناسایی و دستگیری سران زمین خواران این روند را متوقف کرد.

فرماندار کرمان خاطرنشان کرد: همزمان با برخورد با زمین خواران بایستی برنامه ریزی لازم در راستای پیشگیری از حاشیه نشینی و زمین خواری در کرمان انجام شود.

وی افزود: شناسایی بافتهای جمعیتی حاشیه نشینان و اولویت بندی از نظر برخورد با این مراکز ضروری است.

وی همچنین از شهرداری کرمان خواست در زمینه عملیاتی کردن کمربند سبز شهر کرمان اقدام کند.

کد مطلب 980839

