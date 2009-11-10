۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۲۰

507 واحد تولیدی در استان مرکزی زیر پوشش اداره استاندارد قرار گرفت

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مرکزی گفت: 507واحد تولیدی در استان مرکزی زیر پوشش اداره استاندارد است که 125 واحد آن غیرفعال است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، احمد ذاکری بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اراک افزود: از ابتدای سال تاکنون، 42 پروانه استاندارد برای واحدهای تولیدی استان مرکزی صادر شده که می توان به واحدهای عایق رطوبتی، شیمیایی، لبنیات، نساجی و غذایی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه امسال پرونده 16 واحد تولیدی متخلف استان به دادگاه رفته و پروانه فعالیت دو واحد آن لغو شده است، خاطرنشان کرد:   700 قلم کالا اکنون مشمول استاندارد اجباری است و درحالیکه تعداد کالاهای مشمول استاندارد طی دو سال اخیر 1.5 برابر شده است امکانات و اعتبارات این اداره ثابت مانده است.

ذاکری با اشاره به اینکه هم اینک 12 آزمایشگاه تخصصی استاندارد و 23 آزمایشگاه همکار در استان بر روند تولید و کیفیت کالاها نظارت دارند، گفت: تاکنون 96 واحد تولیدی در استان مرکزی پروانه استاندارد تشویقی دریافت کرده اند. 

وی شعار استاندارد جهانی را مقابله با تغییرات آب و هوایی و حفظ محیط زیست دانست و گفت: برای این مهم سه موسسه جهانی موظف شدند که استانداردهای کیفیت را برای حفظ سلامت انسان و محیط پیرامونی آن تدوین کنند.

ذاکری افزود: بر اساس تصمیمات اخیر کارگروه حمایت از تولید کشور از این پس هر کالایی که به کشور وارد شود باید تاییدیه اداره استاندارد را داشته باشد و کالاهای صادراتی نیز بدون علامت استاندارد در شناسنامه اعتباری ندارند. 

