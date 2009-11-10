لیلا رجبی ایران را صاحب یک مدال برنز کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از شهر گوانگژو چین، در نخستین روز از هجدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا، عصر سه شنبه رقابتهای پرتاب وزنه بانوان در ورزشگاه المپیک شهر گوانگژو برگزار شد که در پایان لیلا رجبی به عنوان سوم و مدال برنز دست پیدا کرد.

رجبی در این مسابقات در پرتاب سوم خود بهترین رکوردش را بجا گذاشت و با 16 متر و 71 سانتیمتر به مقام سوم دست یافت. " لی گونگ جیا " از چین با پرتابی به میزان 19 متر و 4 سانتیمتر به عنوان قهرمانی دست یافت و هموطن او " لیا ژنگ کونگ " با 17 متر و 51 سانتیمتر دوم شد.

پرتابگرانی از تایپه، کره و تایلند در مکانهای بعدی قرار گرفتند. ضمن اینکه پرتابگر پاکستانی از حضور در این مسابقات انصراف داد.