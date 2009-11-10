مشکل آلایندگی آلومینیم سازی اراک باید رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت‌ الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی ظهر سه شنبه در دیدار با مدیران و معاونان ایرالکو در اراک افزود: آلومینیوم صنعت مهمی در کشور و جهان است و باید بتواند از تکنولوژی های روز برای تولید استفاده کند.

وی با بیان اینکه بازار فروش، استفاده از نیروی انسانی و بازرگانی از عوامل موثر در رشد و توسعه صنعت آلومینیوم است، تصریح کرد: باید با برنامه‌ریزی و رفع مسائل و مشکلات این صنعت را یاری کرد.

امام جمعه اراک با اشاره به قدمت این صنعت در اراک، خاطرنشان کرد: در اثر بحران‌های جهانی نوسانات قیمت افزایش یافته است و باید با فراهم کردن زیرساخت‌ها کیفیت تولید و در نهایت فروش محصولات را افزایش داد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی حمایت از کارگران در عرصه و چرخه تولید را ضروری دانست و بیان داشت: باید حقوق و مطالبات کارگران به موقع پرداخت شود.

وی همچنین در اشاره به مسئله فیلترهای کارخانه آلومینیوم سازی اراک برای کاهش آلایندگی زیست محیطی گفت: این مسئله باید به صورت جدی حل شود.

مدیرعامل شرکت ایرالکو نیز در ادامه این دیدار با اشاره به اینکه این شرکت در سال گذشته 20 میلیون دلار صرفه‌جوئی ارزی داشته است، افزود: از سال 86 تا 10 ماهه سال 87 سودآوری شرکت بسیار خوب بوده است.

محمدرضا رازقی اضافه کرد: به علت بحران جهانی و تاثیرات این بحران به روی صنعت آلومینیوم، تولیدات این شرکت از سه هزار و 200 تن در سال گذشته به یک هزار و 260 تن در سال جاری رسیده است.