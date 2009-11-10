سفر هیئتی از کنگره آمریکا به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، ظهر امروز هیئتی از کنگره آمریکا به ریاست "دیوید برایس" وارد فرودگاه بین المللی رفیق الحریری بیروت شد.



بر اساس این گزارش، این هیئت از امان پایتخت اردن وارد پایتخت لبنان شد و مورد استقبال میشل سیسون سفیر آمریکا در بیروت قرار گرفت.



به جزئیات بیشتری درباره سفر این هیئت پارلمانی آمریکا به لبنان اشاره ای نشده است.