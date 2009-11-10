166 مددجوی رجایی شهر در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی حاج کاظم در جریان بازدید گروهی از قویترین مردان ایران از زندان رجایی شهر مستقر در کرج اظهار داشت: با توجه به گسترش و رشد فعالیتهای بهداشت و درمان، این زندان موفق به دریافت گواهینامه ایزو 9001 و 2000 شده است و برغم شیوع برخی بیماریها در سطح جامعه، با آماده باش کامل کادر درمانی و بیمارستان داخل زندان، هیچ نوع از بیماریهای مسری شایع، بین زندانیان منتقل نمی شود همچنین بیمارستان این مرکز، تمام مددجویان زندانهای شهرستان کرج را که به جراحی نیاز دارند، پذیرش و مورد مداوا و جراحی قرار می دهد.

وی با اشاره به وجود کلینیک مثلثی در این زندان افزود: این کلینیک به عنوان پایلوت آموزشی برای کشورهای منطقه خاورمیانه، مورد توجه بوده و سالانه بازدیدهای داخلی و خارجی متعددی در این زمینه صورت می گیرد.

این مسئول در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: دارالقرآن زندان رجایی شهر در اجرای امور تربیتی و قرآنی نیز فعال بوده به نحوی که در سالهای گذشته به طور متوالی مقام اول استانی را کسب کرده است.

حاج کاظم ببان داشت: در این زندان تمام مددجویان از نهضت سوادآموزی تا دانشگاه و مقطع دکترا، امکان ادامه تحصیل دارند، به نحوی که در حال حاضر 166 مددجوی زن و مرد در مرکز بعثت 2 دانشگاه جامع علمی کاربردی و پیام نور مستقر در داخل زندان در رشته های حقوق قضایی، جرم شناسی، نرم افزار کامپیوتر، تعمیر و نگهداری خودرو و... مشغول به تحصیل هستند.

مدیر زندان رجایی شهر عنوان کرد: با بکارگیری روانشناسان در اندرزگاه ها و ارتباط مستقیم آنان با مددجویان و آموزش مهارتهای اساسی زندگی اجتماعی و فردی، تا حد ممکن از آسیبهای زندان و رفتارهای پرخطر کاسته شده است.

در این بازدید "حمید حیدرخانی" رئیس هیئت قویترین مردان ایران، "محمود بیگدلی" دبیر و "علی داداشی" نایب رئیس، "کمال شریفی"، "روح الله داداشی"، "مهدی باقری"، "مهدی نوروزی"، "مهرداد باجلان" و "سعید فیروزگاه" حضور داشتند.

این گروه ضمن بازدید از قسمتهای مختلف زندان از نزدیک با روند فعالیتهای بهداشتی، آموزشی، رفاهی، اصلاحی و تربیتی، برنامه های کاهش آسیب رفتارهای پرخطر در زندان و فعالیتهای اصلاحی و تربیتی صورت گرفته آشنا شدند.

همچنین زارعی معاون قضایی اداره کل زندانهای استان تهران و علی حاجی کاظم مدیر زندان رجایی شهر نیز قوی ترین مردان ایران را در این بازدید همراهمی کردند.