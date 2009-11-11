به گزارش خبرنگار مهر، فیلیپ لواره فیلمساز فرانسوی ریاست هیئت داوران جشنواره را برعهده دارد و الیویه گورمه بازیگر بلژیکی، امیلی عاطف کارگردان آلمانی، آن کونسینی بازیگر و کریستف روسینیون تهیه‌کننده فرانسوی دیگر اعضای این هیئت داوری هستند.

فیلم‌های برجسته سینمای اروپا همچون "هرکس دیگر" ساخته مارن آده (که در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین شرکت داشت)، "خارش" ساخته میچال روزا از لهستان (به نمایش درآمده در جشنواره ونیز)، "ایرینای دیگر" ساخته کارگردان رومانیایی آندری گروژنیچکی، "چه کسی از وولف می ترسد" ماریا پروچازکووا از جمهوری چک، "بیوک ریویرا" گوران روسینوویچ از کرواسی و دو فیلم فنلاندی "میوه ممنوع" دوم کاروکووسکی و "دختر" فردریک ادفلت در بخش مسابقه این جشنواره حضور دارند.

"قول‌های شرقی" کامن کالف بلغار، "پلیس ، صفت" کورنلیو پورومبویو از رومانی (برنده جایزه جشنواره کن) و "ساخت مجارستان" به کارگردانی گرگلی فونیو از جمله فیلم‌هایی هستند که در بخش "کشف‌های اروپا" نمایش داده می‌شوند. جشنواره سینمای مولف برای دو فیلمساز اروپایی مراسم تقدیر و بزرگداشت به عمل می‌آورد. این دو نفر پاتریس شرو فیلمساز فرانسوی و پاول لونگین فیلمساز روس هستند.

"وینچره" مارکو بلوکیو ،"توفان"هانس کریستین اشمید و "شکنجه" پاتریس شرو از جمله فیلم‌هایی هستند که در بخش‌های جنبی جشنواره به نمایش درخواهند آمد. این جشنواره 16 نوامبر دوشنبه 25 آبان‌ماه به پایان می‌رسد.

