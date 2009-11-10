به گزارش خبرنگار مهر، قرار است وی علاوه بر دیدار با شخصیتهای فرهنگی و سیاسی آفریقای جنوبی مرکز اسناد و آرشیو ملی این کشور را نیز مورد بازدید قرار دهد.

اشعری پس از پایان سفرش به آفریقای جنوبی روز جمعه این کشور را به مقصد ایران ترک می‌کند.

وی در آخرین روز از سفر خود به زیمبابوه با دیوید کولد آرت وزیر فرهنگ، آموزش و ورزش این کشور دیدار و گفتگو کرد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور در این دیدار که با حضور مؤمنی، سفیر و ایپکچی رایزن فرهنگی کشورمان در زیمبابوه برگزار شد به ظرفیتهای آموزشی و فرهنگی دو کشور اشاره کرد و افزود: احساس می‌کنم ظرفیتهای آموزشی و فرهنگی زیادی میان دو کشور وجود دارد که می‌توان بر پایه آنها به گسترش روابط پرداخت.

اشعری به رشد پرشتاب علمی کشورمان در چند سال گذشته اشاره کرد و افزود: زیمبابوه نیز می‌تواند به منظور توسعه از ایران در این زمینه الگوبرداری کند.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ادامه به بومی کردن علوم وارداتی مختلف در کشورمان اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال، در علم کتابداری توانسته‌ایم بسیاری از استانداردهای جهانی را بومی کنیم.

وزیر فرهنگ، آموزش و ورزش زیمبابوه نیز در این دیدار به فرهنگ غنی و هنرهای زیبای ایران اشاره کرد و افزود: اینها ظرفیتهای بسیار خوبی است که ملت زیمبابوه علاقه‌مند است از آنها استفاده کند.

وی فرش ایرانی را نمونه‌ای از این فرهنگ غنی دانست و گفت: زیباییهای فرش ایرانی توانسته است در دنیا بر شخصیت افراد تأثیرگذار باشد به نحوی که امروزه فرش ایران بخشی از زندگی افراد است.

کولد آرت به هنر فرشبافی زیمبابوه اشاره کرد و افزود: ما هنرمندان مستعدی داریم و علاقمندیم با استفاده از ظرفیت هنرمندان ایرانی و ترکیب هنر ایرانی و زیمبابوه‌ای این هنر را در کشورمان ارتقاء دهیم.

وزیر فرهنگ، آموزش و ورزش زیمبابوه دانش را هویت قدرتبخش هر ملت دانست و افزود: ما تاریخ مفتخری داریم و تلاش میک‌نیم با دانش، فرهنگ و ورزش زیمبابوهای مشکلات کشورمان را رفع کنیم.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور کشومان در پایان این دیدار برای مردم و دولت زیمبابوه رشد و بالندگی در تمامی عرصه‌ها آرزو کرد.