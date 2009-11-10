دیوار حائل به زودی بر سر صهیونیستها فرو می ریزد/ مقاومت ادامه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی امروز در مقاله ای با تاکید بر عزم فلسطینی ها برای ادامه راه مقاومت به سالروز سقوط دیوار برلین در آلمان و ادامه ساخت دیوار نژادپرستانه حائل در مناطق فلسطینی اشاره کرد و نوشت : اسرائیلی ها گمان می کنند در پس این دیوار می توانند در امنیت باشند و به نوعی این دیوار، از آنها حمایت کند، اما آنان باید بدانند که همه دیوارهایی که با این هدف احداث شد ، رویای سازندگان خود را محقق نکرد و در نهایت منجر به سقوط یا به خرابه هایی تبدیل شد که در حال حاضر محل بازدید عموم است و ما هم براین باور نیستیم که سرنوشت دیوار نژاد پرستانه اسرائیل از این امر مستثنی است.

این روزنامه افزود : فلسطینی ها هرگز تا زمانی که به سیاستهای خود یعنی مخالفت با احداث دیوارها و شهرکهای صهیونیست نشین ادامه می دهند، به اسرائیلی ها امان نخواهند داد.

درست است که موازنه قدرت نظامی در حال حاضر با توجه به اینکه اسرائیل زرادخانه های مملو از سلاحهای جدید آمریکایی در اختیار دارد، به نفع این رژیم است، اما این خلأ هرگز ادامه دار نخواهد بود، زیرا در آن صورت امپراطوری های بزرگ مانند امپراطوری رم ، انگلیس ، فرانسه و عثمانی باید تاکنون باقی می ماند.

اسرائیلی ها با وجود در اختیار داشتن این زرادخانه هسته ای نتوانستند در سال 2006 در جنوب لبنان پیشروی کنند همانگونه که در جریان تجاوزشان به نوار غزه در ابتدای سال جاری میلادی هم نتوانستند به پیروزی دست یابند و این درحالی است که نیروهای مقاومت لبنان و فلسطین از قبل هم قوی تر شده اند.

القدس العربی تصریح کرد : فلسطینی ها با تکیه بر اراده قوی و عزم مستحکم می توانند به اهداف خود یعنی باز پس گیری سرزمینهای اشغالی و بازگشت به شهر و دیار خود دست یابند و در نهایت هم این دیوار نژاد پرستانه را ویران خواهند کرد.

درادامه این مقاله آمده است : روند تغییر امور به نفع فلسطینی ها به سرعت در حال پیشروی است و در این راستا شاهد بودیم که چگونه گزارش گلدستون وجهه جنایتکارانه و وحشیانه اسرائیل و همچنین جنایتهای جنگی این رژیم را برملا کرد.

القدس العربی در پایان نوشت : دیوار نژاد پرستانه اسرائیلی ها به زودی بر سرشان فرو می ریزد، همچنانکه دیوار برلین سقوط کرد و همانطور که آلمانی ها جشن گرفتند، ما به زودی برای فروپاشی رژیم اسرائیل جشن برپا می کنیم .