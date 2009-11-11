آخرین وضعیت توسعه میادین گازی گلشن و فردوس

علی وکیلی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت طرح توسعه میادین گازی گلشن و فردوس، گفت: هم اکنون این طرح گازی مراحل مطالعاتی خود را پشت سر می گذارد که پیش بینی می کنیم تکمیل مرحله مطالعاتی به حدود یکسال زمان نیاز داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون در میدان گازی گلشن یک حلقه چاه توصیفی Appraisal حفر شده است، تصریح کرد: در حال حاضر حفر دومین حلقه چاه توصیفی این میدان گازی نیز در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس افزود: در مجموع پس از حفر 4 چاه توصیفی امکان ارزیابی بیشتر از مخزن فراهم خواهد شد.

این مقام مسئول یادآور شد: همچنین به زودی حفر اولین حلقه چاه توصیفی در میدان گازی فردوسی آغاز می شود.

وکیلی با اشاره به اینکه بر اساس حجم مخزن و نوع گاز، طراحی های توسعه ای این میادین گازی انجام خواهد شد، بیان کرد: پس از تکمیل مراحل مطالعاتی عملیات اجرایی میادین گازی گلشن فردوس آغاز می شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین با رد گزارش اخیر شرکت ملی نفت مبنی بر ناتوانی SKS مالزی و به تاخیر افتادن طرح توسعه میادین گلشن و فردوس، اظهار داشت: در حال حاضر شرکت مالزیایی در اجرای این طرح گازی بر اساس برنامه جلو رفته است.

این در حالی است که یکم مهر ماه سالجاری سایت شرکت ملی نفت ایران با انتشار گزارشی از ناتوانی شرکت SKS مالزی در اخذ وام 10 میلیارد یورویی خبر داده و اعلام کرده بود: این موضوع منجر به تاخیر در حفاری چاههای توسعه ای میدان گازی گلشن و به تعویق افتادن آغاز حفاری چاههای توسعه ای این میدان گازی تا سال 1389 شده است.

اهداف اصلی انعقاد قرارداد میدان گلشن با SKS مالزی شامل حفاری 22 حلقه چاه جهت تولید 2 میلیارد فوت مکعب گاز در روز، نصب 2 سکوی تولید گاز در دریا، نصب خط لوله زیر دریایی برای انتقال گاز به خشکی، نصب پالایشگاه در ساحل به همراه تاسیسات پشتیبانی شامل جداسازی گاز و مایعات هیدروکربنی و انتقال گاز به پالایشگاه LNG است.

تفاهم نامه توسعه میدانهای گازی گلشن و فردوسی به ارزش تقریبی 20 میلیارد دلار، در دی ماه سال 1385، میان ایران و مالزی امضا شد. همچنین یکسال بعد نیز قرارداد توسعه این دو میدان میان شرکت نفت و گاز پارس و شرکت SKS Ventures (پنجم دی ماه 1386) امضا شده بود.

آخرین وضعیت تامین مالی 4 فاز پارس جنوبی

این مقام مسئول در ادامه در خصوص ایجاد مشکلات مالی در اجرای طرح توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی، گفت: هم اکنون موضوع برداشت یک میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی در کمیسیون دولت مطرح شده و منتظر پاسخ کمیسیون دولت هستیم.

در همین حال سردار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء پیشتر(15 مهر 1388) با اشاره به کسری شدید منابع مالی در سیستم شرکت ملی نفت، به خبرنگار مهر گفته بود: عدم تامین منابع مالی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی موجب شده اجرای این طرح با تاخیرهایی همراه شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین در مورد تامین منابع مالی اجرای طرح توسعه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی، اظهار کرد: تامین منابع مالی این 2 فاز پارس جنوبی از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت انجام می شود.

به گفته وکیلی تاکنون همه پرداختهای مالی لازم در فازهای 17 و 18 پارس جنوبی انجام شده و هیچ صورت حساب پرداخت نشده ای وجود ندارد.

این در حالی است که رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ایران هم پیشتر (25 مهر 1388) با اشاره به تاخیرهای ایجاد شده در اجرای فازهای 17 و 18 پارس جنوبی اظهار کرده بود: عدم تامین به موقع منابع مالی عامل تاخیرهای ایجاد شده در این طرح گازی است.