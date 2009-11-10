تندیس سرلشکر ظهیرنژاد در اردبیل رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، در این مراسم فرمانده تیپ 40 مستقل پیاده ارتش گفت: سرلشکر ظهیرنژاد مرد میادین جنگ و شخصیتی مذهبی و مردمی بود.

امیر سرتیپ علیرضا صیامی اضافه کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران مسئولیت وی به توفیقات مهمی دست یافته بود که این افتخارات قابل انکار نیست.

وی همچنین از تدوین و چاپ زندگینامه این فرمانده ارتش به صورت کتاب خبر داد و خاطرنشان کرد: فیلم زندگی این سرلشکر فقید نیز به زودی به تصویر کشیده خواهد شد.

در ادامه این مراسم از ودود موذن‌زاده‌ اردبیلی پدید آورنده این تندیس و عوامل ساخت و نصب آن تقدیر شد.

سرلشگر فقید قاسمعلی ظهیرنژاد در‏‎ سال‌ 1303‏‎ در‏‎ شهرستان اردبیل متولد ‏‎و در‏‎ سال‌ 1330‏‎ پس از اخذ‎ دیپلم‌‏‎ وارد دانشکده افسری شد. وی در‏‎ سال‌ 1352‏‎ با درجه سرهنگ دومی از ارتش بازنشسته شد اما با پیروزی انقلاب اسلامی و بنا به دعوت امام راحل به ارتش بازگشت و فرمانده لشگر 64 ارومیه شد.

ظهیر نژاد در سال 59 به فرماندهی ژاندارمری کل کشور و نیروی زمینی ارتش مفتخر و در سال 60 نیز به سمت ریاست ستاد مشترک ارتش منصوب شد. وی همچنین در سال 66 به درجه سرلشگری نایل و در سال 68 به ریاست گروه مشاوران نظامی فرماندهی کل نیروهای مسلح برگزیده شد.

امیر سرافراز ارتش در تاریخ 21 مهرماه سال 1378 بر اثر سکته مغزی در تهران دارفانی را وداع گفت.

آیین گرامیداشت دهمین سالگرد درگذشت امیر سرلشکر ظهیرنژاد نیز با همکاری نهادها، سازمانها و ارگانهای ذی ربط بزودی در اردبیل برگزار خواهد شد.