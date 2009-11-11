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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۲۵

نمایش "آن جا" و "ریسمان باز" در جشنواره فیلم‌های ایرانی هلند

نمایش "آن جا" و "ریسمان باز" در جشنواره فیلم‌های ایرانی هلند

فیلم‌های سینمایی "آن جا" به کارگردانی عبدالرضا کاهانی و "ریسمان باز" مهرشاد کارخانی در جشنواره فیلم‌های ایرانی در هلند به نمایش درمی‌آیند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم‌های "شمارش معکوس" خاطره حناچی، "شهر من پیتزا" علا محسنی و "طرقه" محمدحسین دامن‌زن هم از دیگر فیلم‌هایی هستند که در جشنواره ایرانی هلند به نمایش درمی‌آیند. این جشنواره از 18 تا 20 دسامبر (27 تا 29 آذر) برگزار می‌شود.

"ریسمان باز" دومین ساخته کارخانی پس از "گناه من" و فیلم روایتگر قصه دو دوست است که 24 ساعت مهلت دارند یک گاو را از پائین شهر به شمال شهر برسانند. فیلمنامه این فیلم را کارخانی و بابک پناهی نوشته و پژمان بازغی، بابک حمیدیان، نرگس محمدی و کرامت رودساز در آن بازی کرده‌اند.

"آن جا" فیلمی سیاه و سفید و تجربی است و در داستان آن آمده است: اگر اطراف خانه را حصار بکشی می‌روم، حصار را برداری می‌مانم. در این فیلم مزدک میرعابدینی، شهرزاد سخن‌سنج، مانا ربیعی، جعفر توکلی، بابک والی، سولماز صدیق افشار و مهران احمدی بازی کرده‌اند.

کد مطلب 980872

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