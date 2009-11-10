ابومازن جز کودتا علیه مشروعیت حماس کار دیگری نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، محمود الزهار درباره این گفته ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مبنی بر اینکه در انتخابات ریاست این تشکیلات نامزد نخواهد شد، اظهار داشت مانور سیاسی با شخصیت ابومازن همخوانی ندارد، زیرا این امر نیازمند یک شخصیت محبوب است که مردم خواهان بازگشت وی باشند.

الزهار با بیان این مطلب افزود: کسی از رفتن ابومازن متاثر نخواهد شد، زیرا وی جز تلاش برای کودتا علیه مشروعیت [حماس] کار دیگری انجام نداده است.

این رهبر برجسته حماس گفت : اقدام ابومازن چه مانور سیاسی باشد یا نباشد، وی باید برود و با رفتن وی تنها عده کمی ناراحت خواهند شد و ملت فلسطین در یافتن رهبری(قدرتمند و شایسته) ناتوان نخواهد بود.

وی در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت : قضایای مورد اختلاف درباره طرح آشتی مصر مسائل کوچکی است و با کمی نرمش همه طرف ها روند آشتی ملی فلسطین در سریع ترین زمان تحقق خواهد یافت.