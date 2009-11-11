موفقیت شهرداری تهران در ایجاد درآمدهای پایدار به جای عوارض ساخت و ساز

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور اصلاح این رویه شهرداری تهران اقدام به طرح جامع درآمدهای پایدار نمود که اهدای جایزه یکی از برنامه های فرهنگ سازی پرداخت عوارض از سوی شهروندان تهرانی است که رشد پرداختی عوارض از زمان شروع این طرح نشان موفقیت آمیز بدون اقدامات معاونت مالی و اداری شهرداری تهران در این خصوص است.

معاون مالی واداری شهرداری تهران در این رابطه گفت : اصولاً در یک اقتصاد شهری سالم همه فعالان اقتصادی اعم از بنگاه های بخش عمومی، دولتی و خصوصی که استفاده کننده امکانات شهری هستند، متناسب با بهره ای که از خدمات و فضای شهری می برند پرداختی متناسب با سهم خود نیز به شهر دارند که از آن به عنوان عوارض یاد می شود.

دکتر پورزرندی در ادامه افزود: مدیران شهری و در رأس آن شهردار تهران قویاً از حضور مردم در تأمین منابع مورد نیاز برای اداره شهر حمایت کرده و لازمه سلامت بودجه شهرداری را مطلع کردن مردم از معرف بودجه می دانند و معتقدند شهروندان نباید بدون برنامه و به طور یکسان از خدمات شهری برخوردار باشند، بلکه باید هر شهروندی به میزان خدماتی که از شهرداری دریافت می کند عوارض خود را به شهرداری بپردازد و به همان میزان منتظر دریافت خدمات باشد.

این مقام مسئول در شهرداری تهران در خصوص قانون شهرداری ها نیز گفت: به منظور ایجاد کامل درآمدهای پایدار لازم قانون شهرداری ها که در سال 1334 تدوین شده است و تا کنون مورد بازنگری جدی قرار نگرفته، مورد بازبینی واقع شود.

پورزرندی با تاکید بر لزوم توجه به راههای درآمدی جهت کاهش هزینه ها تاکید کرد : تمام ابعاد درآمدی چه از منظر جایگاه قانونی، چه مکانیزم های دولتی و سهمی که از دولت و وزارت کشور به شهرداری پرداخت می شود ودر نهایت مشارکت مردمی در قالب عوارض از برنامه های مهمی است که می تواند آینده روشنی را برای شهرها رقم بزند.

علیرضا دبیر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در این رابطه معتقد است: منابع درآمدی شهرداری متکی به مردم است و شهرداری با شناسایی منابع درآمدی پایدار می تواند بخش قابل توجهی از درآمدهای قانونی خود را تضمین کند.

همچنین رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اهمیت درآمدهای پایدار برای شهرداری گفت: درآمدهای پایدار، درآمدهایی تداوم پذیر و مطلوب هستند به طوری که در طول زمان قابل اتکا بوده و برای دستیابی به آنها بتوان برنامه ریزی کرد. در عین حال کسب درآمد از آن محل موجب کاهش کیفیت زندگی شهری به ویژه برای آیندگان شود.

علاوه بر این برندگانی که سال گذشته جوایز خوش حسابی پرداخ عوارض را نصیب خود کردند حرف های جالبی در این رابطه می زنند، علی آقا بازرگان برنده یک دستگاه خودروی سواری پراید که کارمند بازنشسته بانک تجارت و 81 سال سن دارد با اشاره به خاطره خود از برنده شدن گفت: زمانی که فیش عوارض نوسازی را پرداخت کردم فکر نمی کردم یکی از برندگان خودرو سواری پراید باشم، خانه ام را پانزده سال پیش خریدم و همیشه عوارض خود را اسفند ماه پرداخت کرده ام.

سید علیرضا مولایی تنها برنده واحد آپارتمان مسکونی از جشن خوش حسابی است، 46 سال سن دارد و کارمند امور مالی یک شرکت هواپیمایی است. او نیز در رابطه با جایزه ای که برده است، می گوید: اصلاًفکر نمی کردم که شهرداری بخواهد خانه جایزه بدهد، من تا پیش از این در هیچ قرعه کشی برنده نشده بودم و جایزه هم نبرده بودم و تازه زمانی باورم شد که در دفتر آقای هاشمی حضور پیدا کردم و به من توضیح دادند.

روند رو به رشدی که شهرداری تهران در افزایش مشارکت مردمی بر عهده گرفته است با استقبال گسترده شهروندان رو به رو شده است که نشان دهنده افزایش اعتماد عمومی به این نهاد اجتماعی است به نحوی که رقم پرداختی از سوی مردم در خصوص عوارض در سال 84 در حدود 25 میلیارد تومان بوده است اما این رقم تا پایان مهر ماه سال جاری بالغ بر 90 میلیارد تومان رسیده است که دستاورد بزرگی برای مجموعه شهرداری تهران به حساب می آید