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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۴۸

با حضور معاون وزیر بهداشت/

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان منصوب شد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان منصوب شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در مراسمی که ظهر امروز با حضور معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد دکتر اردشیر شیخ آزادی با قرائت حکمی که از سوی مرضیه وحید دستجردی ابلاغ شده بود به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان انتخاب شد.

همچنین در این مراسم با قرائت پیام وزیر بهداشت از زحمات دکتر قدرت الله شمس خرم آبادی رئیس پیشین دانشگاه علوم پزشکی لرستان تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم که با حضور استاندار لرستان، نمایندگان مردم خرم آباد و پلدختر در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاههای اجرایی استان، اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و مسئولان شبکه های بهداشت و درمان شهرستانهای مختلف لرستان برگزار شد دکتر شمس خرم ابادی به ارائه عملکرد خود در مدت زمان خدمت در دانشگاه علوم پزشکی پرداخت.

بنابر این گزارش اردشیر شیخ آزادی سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان دارای سوابق کاری چون عضویت در هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری سازمان پزشکی قانونی کشور، عضو کمیته معاینات پزشکی قانونی کشور و ... بوده است.

کد مطلب 980890

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