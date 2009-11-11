میهن‌دوست به خبرنگار مهر گفت: پس از انتشار جلد اول کتاب "جهان نو سینمای نو" توسط انتشارات چشمه در سال 87، جلد دوم این کتاب در ادامه مطالب جلد یک تا دو ماه آینده توسط این انتشارات در دسترس علاقمندان قرار می‌گیرد.

وی افزود: جلد یک متشکل از گزیده گفتگوهایی است که با جمعی از کارگردانان سینمای ایران به مناسبت اکران فیلم‌هایشان انجام شده است. این گفتگو‌ها از چند ویژگی برخوردارند. در هر کدام، انگیزه گفتگو، فیلمی است که در زمان اکران از فیلم‌های مطرح و بحث انگیز بوده ‌است.

این کارگردان و روزنامه‌نگار ادامه داد: قبل از پرداختن به فیلم، مروری بر روند کاری فیلمساز، دیدگاه او به مقوله آموزش و نحوه تجربه وجوه تکنیکی کارگردانی سینما اعم از تجربی و آکادمیک و چگونگی ورود به سینمای حرفه‌ای مورد بحث قرار گرفته است.سپس در خلال پرداختن به فیلم، تاملی نیز بر شیوه کلی کار فیلمساز، نحوه همکاری با فیلمنامه‌نویس، فیلمبردار و عوامل دیگر، نحوه انتخاب و کار با بازیگر، میزانسن، دکوپاژ و.. بررسی شده است.

اسماعیل میهن‌دوست فیلم سینمایی "برخورد خیلی نزدیک" را در نوبت اکران دارد.