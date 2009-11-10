ماهانه 33 میلیارد ریال به موسسات درمانی گلستان پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید محمدحسینی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: درحال حاضر یک میلیون و 137 هزار نفر از جمعیت استان زیر پوشش بیمه خدمات درمانی هستند.

وی از آغاز اجرای طرح بیمه ایرانیان در این اداره کل خبر داد و گفت: افرادی که زیر پوشش هیچ نوع بیمه ای نیستند می توانند از مزایای این بیمه بهره مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: براساس این طرح 50 درصد حق بیمه از سوی دولت و بقیه از سوی افراد متقاضی پرداخت می شود.

به گفته حسینی، همچنین افرادی که قادر به پرداخت سهم 50 درصدی نباشند در صورت واجد شرایط بودن زا قدرتهای تخفیفی بیشتری برخوردار می شوند.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی گلستان بیان داشت: امیداواریم با اجرای این طرح تا پاسان سال جاری هیچ فردی در استان وجود نداشته باشد که از مزایای بیمه محروم باشد.

گلستان یک میلیون و 650 هزار نفر جمعیت دارد.