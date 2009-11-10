  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۱۷

ماهانه 33 میلیارد ریال به موسسات درمانی گلستان پرداخت می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بیمه خدمات درمانی گلستان گفت: ماهانه 33 میلیارد ریال به موسسات درمانی استان برای درمان بیمه شدگان پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید محمدحسینی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: درحال حاضر یک میلیون و 137 هزار نفر از جمعیت استان زیر پوشش بیمه خدمات درمانی هستند.

وی از آغاز اجرای طرح بیمه ایرانیان در این اداره کل خبر داد و گفت: افرادی که زیر پوشش هیچ نوع بیمه ای نیستند می توانند از مزایای این بیمه بهره مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: براساس این طرح 50 درصد حق بیمه از سوی دولت و بقیه از سوی افراد متقاضی پرداخت می شود.

به گفته حسینی، همچنین افرادی که قادر به پرداخت سهم 50 درصدی نباشند در صورت واجد شرایط بودن زا قدرتهای تخفیفی بیشتری برخوردار می شوند.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی گلستان بیان داشت: امیداواریم با اجرای این طرح تا پاسان سال جاری هیچ فردی در استان وجود نداشته باشد که از مزایای بیمه محروم باشد.

گلستان یک میلیون و 650 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 980900

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها