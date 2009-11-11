بخشی از رودخانه کارون تصرف شده است/ امکان تخلیه رسوب وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، کارون تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران است که به آبهای بین المللی و اقیانوسهای جهانی مرتبط است. یعنی از یک طرف در خرمشهر از راه مصب خود به اروند رود که رودخانه های دجله و فرات از کشور عراق نیز به آن می ریزند؛ وصل می شود و از طرف دیگر خود، یعنی رودخانه بهمنشیر به خلیج فارس مربوط می شود و از آن طریق به اقیانوس هند مرتبط می شود.

بی توجهی چندین ساله در خصوص لایروبی این رودخانه باعث سربرآوردن جزیره هایی از دل آن شده است که بی شک ادامه چنین اتفاقی باعث نابودی کامل رودخانه خواهد شد. این جزیزه ها در شش ماه گذشته به شکل خطرناک و نگران کننده ای در حال افزایش و گسترش هستند و مسئولین امر در استان خوزستان تاکنون تنها به برگزاری جلسات در این خصوص بسنده کرده و راهکار عملی و عملیات اجرایی خاصی برای نجات بخشی این رودخانه از خود نشان نداده اند.

برخی افراد محلی در این رودخانه و حتی در مقاطع شهرستان اهواز در حال کشاورزی در بستر آن هستند رودخانه ای که پیش از این حتی نگاه کردن به موج های خروشانش هم هر انسان را به وحشت می انداخت اما در حال حاضر وضعیتی پیدا کرده که به راحتی در آن کشاورزی می شود.

با این وجود از چندی پیش سازمان آب و برق خوزستان عملیات لایروبی این رودخانه را آغاز کرد ولی این کار اکنون با یک عارضه بسیار جالب مواجه شده است و آن تصرف بخشی از رودخانه توسط کشاورزان است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان در این خصوص گفت: تصرف غیرقانونی بستر رودخانه توسط سبزی‌کاران بومی و غیربومی، امکان تخلیه رسوب از بستر رودخانه را با مشکل اساسی روبرو ساخته است.

فتح‌الله دهکردی درباره وضعیت لایروبی کارون اظهار داشت: لایروبی رودخانه باید در حداقل زمان در محدوده شهری اهواز به اتمام برسد تا از رسوب‌گذاری مجدد جلوگیری شود.



وی افزود: در حال حاضر وجود مزارع سبزی کاری موجب توقف کارها، اتلاف سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و از دست دادن زمان اجرای عملیات شده است.



معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان اظهار داشت: این در حالی است که سازمان آب و برق خوزستان با پشتیبانی استانداری خوزستان و صرف هزینه قابل توجه، با انجام مطالعات و به کارگیری ادوات و ماشین آلات ویژه لایروبی، سعی در اجرای سریع طرح لایروبی رودخانه کارون دارد.

دهکردی تاکید کرد: تنها در صورت اهتمام و همکاری جدی مسئولان اجرایی و قضایی استان درخصوص رفع تصرف از بستر رودخانه، امکان تداوم عملیات لایروبی و ساماندهی ساحل کارون فراهم خواهد شد.