واکسن آنفلوآنزای فصلی در حال ورود به کشور/خودسرانه دارو مصرف نکنید

سید حسن امامی رضوی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در خرم آباد در زمینه وعده وزیر بهداشت در مورد رفع کمبود واکسن آنفلوآنزای فصلی، اظهار داشت: واکنس آنفلوآنزای فصلی در چند وقت اخیر بیش از نیاز کشور در سالهای گذشته وارد شده است.

وی تصریح کرد: این در حالیست که هم اکنون با تصور اینکه این واکسن برای آنفلوآنزای نوع "آ" موثر است عده ای برای استفاده از آن هجوم آورده اند و این واکسن را در کشور نایاب کرده اند.

معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: این در حالی است که بارها گفته شده که این واکسن برای آنفلوآنزای نوع "آ" هیچ تاثیری ندارد ولی به علت نگرانیهایی که در مردم به وجود آمده همه این واکسن ها به سرعت استفاده و در حال حاضر در کشور تمام شده است.

امامی رضوی با تاکید بر اینکه تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده است، افزود: این واکسن در حال حاضر در حال ورود به کشور است.

معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد تجویز داروهای گیاهی توسط عطاریها نسبت به این روند هشدار داد و تصریح کرد: داروهایی که توسط عطاریها داده می شود مشکلی ندارد ولی این داروها باید با تجویز پزشک و افراد صاحب مسئولیت مصرف شود.

امامی رضوی به تاکید مجدد بر ضرورت تجویز پزشک برای مصرف داروهای عطاریها خواستار توجه بیشتر مردم در این زمینه شد.