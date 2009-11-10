نبض تجارت عراق در دستان مقامهای دولت سابق آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، مقامهای نظامی و دولتی آمریکایی که پس از اشغال عراق سمتهای اجرایی این کشور را به دست گرفته بودند، پس از پایان ماموریتهای خود به فعالان بزرگ تجاری تبدیل شده اند.

بر اساس این گزارش، افرادی مانند "زلمای خلیل زاد" سفیر سابق آمریکا در عراق و ژنرال بازنشسته"جی گارنر" که طرح بازسازی سریع عراق پس از اشغال را در کارنامه خود دارد، از جمله کسانی هستند که پس از پایان ماموریتهای خود، فعالیتشان را به عرصه اقتصادی این کشور کشانده اند.

این مقامهای آمریکایی برای این کار شبکه ای از سربازان و دیپلماتهای پیشین آمریکا در عراق را که توانسته اند طی مدت حضورشان در این کشور ارتباطات خوبی با شرکتها و سازمانهای تجاری به دست آورند، به کار گرفته اند.

یکی از کارهای انجام شده در دفتر خلیل زاد در بغداد و دفتر تازه تاسیس وی در شهر اربیل کردستان عراق این است که به شرکتهای تجاری و کسانی که خواستار سرمایه گذاری در این کشور هستند، مشاوره می دهند.

اگر چه مقامهای آمریکایی چنین مسئله ای را تکذیب می کنند، با این حال شواهد امر از جمله سفرهای گسترده خلیل زاد به نقاط مختلف عراق طی سال جاری میلادی سبب افزایش گمانه زنی ها درباره صحت آن شده است.