30 طرح آمایش صنعت در لرستان تصویب شد

استاندار لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در طول یک سال تعداد 30 طرح آمایش صنعت در کارگروه مطرح و تصویب شده است که از طرحهای تصویبی کارگروه تعداد 20 طرح در وزارت صنایع تأیید و جهت بررسی به بانک صنعت و معدن ارسال شده است.

صابری افزود: تعداد 13 طرح ایجادی در بانک صنعت و معدن بررسی و ارزیابی و تأیید شده که از این تعداد طرح به هفت طرح در مجموع 1884 میلیارد ریال و 14.264.303 یورو به عنوان قسط اول پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه 8 طرح ایجادی ارسالی از وزارت صنایع به بانک صنعت و معدن در بانک صنعت و معدن در حال ارزیابی است، گفت: مبلغ 167070 میلیون ریال به عنوان سرمایه در گردش به تعداد 32 طرح پرداخت شده است و کار پرداخت تسهیلات همچنان ادامه دارد.

استاندار لرستان یادآور شد: همچنین در قالب کارگروه آمایش صنعت مبلغ 11241 میلیون ریال هم به 3 طرح نیمه تمام به عنوان تکمیلی پرداخت شده است.

صابری خاطر نشان کرد: اولین طرح آمایش صنعت استان لرستان تحت عنوان شرکت پلی استر لرستان تولید کننده مواد پلی استر که به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: این طرح با سرمایه ای معادل 30 میلیارد ریال با مشارکت بخش خصوصی و سازمان گسترش و بانک صنعت و معدن و در قالب طرح آمایش از بهمن ماه 87 شروع شده و رو به پایان است.

استاندار لرستان ابراز امیدواری کرد: شرکت پلی استر لرستان ظرف 10 روز آینده افتتاح و به بهره برداری برسد.