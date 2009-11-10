600 اثر به جشنواره شعر "پیام وصل" در لرستان رسید

معاون فرهنگی حوزه هنری لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با پایان یافتن مهلت ارسال آثار به جشنواره منطقه ای شعر پیامک واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری لرستان با عنوان "پیام وصل" در مجموع حدود 600 اثر به دبیرخانه این جشنواره رسیده است.

محمد حسین امیدی پور افزود: این تعداد اثر از 180 شاعر از استانهای کردستان، کرمانشاه، خوزستان، مرکزی، ایلام، آذربایجان غربی، اصفهان و لرستان است که به صورت ارسال پیامک به شماره 20001258 و یا از طریق پستی به دبیرخانه این جشنواره در خرم آباد ارسال شده است.

وی تصریح کرد: بهره گیری از گنجینه غنی شعر پارسی به عنوان بارزترین مولفه فرهنگی، هنری ایرانیان و زمینه سازی برای اشاعه ی استفاده درست از وسایل ارتباطی نوین از جمله تلفن همراه از اهداف برگزاری جشنواره منطقه ای شعر پیامک بوده است.

معاون فرهنگی حوزه هنری لرستان توجه به مضامین دینی و معنوی، اجتماعی و تغزلی و همچنین شعار اصلاح الگوی مصرف را از موضوعات این جشنواره عنوان کرد و یادآور شد: هم اکنون آثار در مرحله بررسی جهت انتخاب و داوری نهایی هستند.