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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۳۳

کاهش جمعیت زندانها با تعیین مجازاتهای جایگزین امکانپذیر است

کاهش جمعیت زندانها با تعیین مجازاتهای جایگزین امکانپذیر است

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان گفت: باید با استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس توسط قضات در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها تلاش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، غلامرضا خلف رضایی عصر امروز در دیدار با معاون سازمان زندانهای کشور اظهار داشت: تلاش در راستای کاهش جمعیت کیفری با اجرای راهکارهای مختلف از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی استان است.

وی تعامل و همکاری اداره کل زندانهای استان با دستگاه قضایی را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و پیگیری برای جذب اعتبارات عمرانی برای سازمان زندانهای استان را مورد تاکید قرار داد.
 
رئیس کل دادگستری استان همچنین خواستار همکاری مسئولین استانی و کشوری برای رفع مشکل زندان گرمی و احداث زندان جدید در خارج از محدوده شهر و همچنین احداث زندان پارس آباد شد.

در این جلسه معاون مدیریت توسعه و منابع سازمان زندانهای کشور نیز طی سخنانی وضعیت زندانهای استان اردبیل را مطلوب و توانمند ارزیابی کرد و فعالیتهای صورت گرفته در تمام زمینه ها را ارزشمند خواند.

زنجیره ای ابراز داشت: اجرای طرح دریافت گواهی مهارت فنی و حرفه ای در این استان برای زندانیانی که آزاد می شوند یا به مرخصی پایان دوره محکومیت می روند، بسیار ستودنی و طرح ابتکاری بوده و باید در سراسر کشور اجرا گردد.

وی همچنین در خصوص مشکلات خاص زندانهای پارس آباد و گرمی نیز خاطر نشان کرد:  به لحاظ موقعیت جغرافیایی و فضای کم در این شهرستانها باید اقدامات جدی صورت گیرد تا مشکلات زیرساختی مرتفع شود.

این مقام مسئول در پایان یاد آور شد: ما باید واقعیتها را بازگو کنیم و با وجود تمام مزیتها، نقاط مثبت و تلاشهای ارزنده، مشکلات و ضعفها را نیز منعکس نماییم.

 

کد مطلب 980920

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