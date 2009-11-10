کاهش جمعیت زندانها با تعیین مجازاتهای جایگزین امکانپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، غلامرضا خلف رضایی عصر امروز در دیدار با معاون سازمان زندانهای کشور اظهار داشت: تلاش در راستای کاهش جمعیت کیفری با اجرای راهکارهای مختلف از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی استان است.

وی تعامل و همکاری اداره کل زندانهای استان با دستگاه قضایی را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و پیگیری برای جذب اعتبارات عمرانی برای سازمان زندانهای استان را مورد تاکید قرار داد.



رئیس کل دادگستری استان همچنین خواستار همکاری مسئولین استانی و کشوری برای رفع مشکل زندان گرمی و احداث زندان جدید در خارج از محدوده شهر و همچنین احداث زندان پارس آباد شد.

در این جلسه معاون مدیریت توسعه و منابع سازمان زندانهای کشور نیز طی سخنانی وضعیت زندانهای استان اردبیل را مطلوب و توانمند ارزیابی کرد و فعالیتهای صورت گرفته در تمام زمینه ها را ارزشمند خواند.

زنجیره ای ابراز داشت: اجرای طرح دریافت گواهی مهارت فنی و حرفه ای در این استان برای زندانیانی که آزاد می شوند یا به مرخصی پایان دوره محکومیت می روند، بسیار ستودنی و طرح ابتکاری بوده و باید در سراسر کشور اجرا گردد.

وی همچنین در خصوص مشکلات خاص زندانهای پارس آباد و گرمی نیز خاطر نشان کرد: به لحاظ موقعیت جغرافیایی و فضای کم در این شهرستانها باید اقدامات جدی صورت گیرد تا مشکلات زیرساختی مرتفع شود.

این مقام مسئول در پایان یاد آور شد: ما باید واقعیتها را بازگو کنیم و با وجود تمام مزیتها، نقاط مثبت و تلاشهای ارزنده، مشکلات و ضعفها را نیز منعکس نماییم.