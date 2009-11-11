کیودو ؛ رسانه آسیا - اقیانوسیه با بی نظیرترین مجموعه عکس آنلاین

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری کیودو ژاپن یک سازمان غیرانتفاعی است که در سال 1945 تاسیس شده و مرجع خبری مطبوعات و حتی شبکه های رادیویی و تلویزیونی این کشور محسوب می شود. با احتساب کلیه رسانه های دیجیتال و چاپی که از خبرها، عکس و گزارش های کیودو استفاده می کنند این رسانه در حدود 50 میلیون تیراژ دارد.

این خبرگزاری منطقه آسیا - اقیانوسیه مرجع خبری بسیاری از رسانه های دیجیتالی و چاپی دنیا و حتی نهادهای بین المللی مثل سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول است.

"ساتوشی ایشیکاوا" رئیس کنونی خبرگزاری کیودو

خبرگزاری کیودو روزانه 300 خبر در حوزه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و ... منتشر می کند. همچنین آرشیو این خبرگزاری، اخبار و عکسهای این رسانه را در بازه سه سال به اعضا ارائه می دهد.

کیودو موسسه ای تحت عنوان "اخبار بین الملل کیودو" در سال 1982 تاسیس کرد که بازوی تحقیقاتی و تجاری این خبرگزاری بوده و مقر آن نیویورک است.

دفتر اخبار بین الملل کیودو روزانه 200 خبر درباره مسائل بین المللی به ویژه درباره اتفاقات منطقه آسیا و اقیانوسیه در اختیار رسانه های مختلف شنیداری، دیداری و نوشتاری جهان قرار داده و مرجع خبری آنهاست. این دفتر با ارائه 12 میلیون فریم عکس با سه میلیون آیتم به یک مرجع یگانه عکس در جهان تبدیل شده است.

"کی کی کیودو نیوز" از دیگر دفاتر تابعه کیودو است که "داده" در اختیار مشتریانی از سراسر جهان قرار می دهد و به عنوان بازوی تجاری کیودو در سال 1972 ایجاد شد.

در حدود نیمی از هزار کارمند خبرگزاری کیودو در سرویسهای مختلف در محل خبرگزاری یا به نمایندگی از این خبرگزاری در ارگانهای دولتی و موسسات تجاری مشغول به کار هستند و بقیه در پنج دفتر منطقه ای و 48 دفتر محلی ژاپن مشغول به فعالیت هستند.

70 نیروی تمام وقت و 40 نیروی پاره وقت در خارج از ژاپن به فعالیت خبری برای کیودو اشتغال دارند. همچنین 50 نیروی خبرگزاری کیودو به پوشش اخبار منطقه آسیا و اقیانوسیه در 19 دفتر در این منطقه می پردازند. بعد از منطقه آسیا-اقیانوسیه به ترتیب آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه، آمریکای لاتین و آفریقا مورد توجه این خبرگزاری هستند.

خبرگزاری کیودو با بیش از 70 رسانه جهان توافقنامه همکاری امضاء کرده و از زمان تاسیس سازمانهای خبرگزاری های آسیا-اقیانوسیه (OANA) در سال 1961 به عضویت این مجموعه رسانه ای درآمده است.

سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA از 13 تا 17 نوامبر 2009 برابر با 22 تا 26 آبان ‌ماه به میزبانی خبرگزاری مهر در تهران برگزار می‌شود.