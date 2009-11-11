سه باب دبیرستان علوم و معارف اسلامی در لرستان احداث می شود

حجت الاسلام علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: عملیات احداث ساختمان سه باب دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا در شهرستانهای دلفان، کوهدشت و پلدختر به زودی آغاز می شود.
وی احداث دبیرستان های علوم و معارف اسلامی را گامی ارزشمند در راستای ایجاد بستر مناسب در جهت نشر عقاید دینی و آموزههای قرآنی در استان عنوان کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان افزود: سازمان تبلیغات اسلامی با رویکرد جدید خود در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری و با هدف تربیت فرهیختگان و پژوهشگران اسلام شناس و کادر سازی در عرصه فرهنگی جامعه، اقدام به احداث دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی صدرا در سطح این استان کرده است.
حجت الاسلام خادمی در خصوص برنامههای آینده این اداره کل در زمینه گسترش دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی صدرا در لرستان گفت: راهاندازی اینگونه مراکز آموزشی با استقبال گسترده مردم مواجه شده است که با توجه به این امر راهبرد ما توسعه این مراکز در سطح استان است.
وی خاطر نشان کرد: خانوادهها با شناخت این دبیرستانها میتوانند فرزندان خود را برای حضور دبیرستانهای علوم ومعارف اسلامی ترغیب کنند و این دبیرستانها میتواندالگویی مناسب برای سایر مراکزآموزشی باشد.
نظر شما