دانشگاه ها در بخشهای مختلف باید گرهگشا باشند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت ‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی شامگاه سه شنبه دیدار با رئیس، اساتید و جمعی از کارکنان دانشگاه جامعه علمی ـ کاربردی استان مرکزی در اراک افزود: استان مرکزی استانی با تعداد دانشجویانی بیشتر از میانگین کشوری است که از این موضوع باید برای ساختن و آبادی استان استفاده کرد.

امام جمعه اراک با اشاره به اینکه، وجود دانشجو در استان یک فرصت است، خاطرنشان کرد: باید اثرگذاری آنان را در بخشهای مختلف صنعتی، خدماتی، کشاورزی، بازرگانی و فرهنگی بررسی و استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه، دانشگاه باید برای بیرون رفت از مشکلات راهکار کاربردی ارائه کند، افزود: تحقیق، توسعه و سعادت جامعه در گرو مجاهدت، سخت کوشی، تلاش، فداکاری، قناعت و شجاعت است که دانشگاهیان از آن برخوردار هستند.

وی بیان کرد: با شعار نمی ‌توان به جایی رسید، بلکه شعار، آرمان را بیان می‌ کند که برای تحقق آن باید تلاش، برنامه ریزی و حرکت جمعی کرد.

دری نجف‌آبادی فعالیت 15 ساله دانشگاه علمی کاربردی را با برکت و در راستای توسعه علمی در کشور خواند و اضافه کرد: تحصیل نقش بسیار موثری در رفع کاستی‌ها و مشکلات جامعه به ویژه آسیبهای اجتماعی دارد که باید مورد توجه دانشجویان قرار گیرد.