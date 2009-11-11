ترکیب تیم کشتی گاز مازندران مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم گاز مازندران به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: سید مهران رضا زاده

60 کیلوگرم: سعید احمدی و تقی داداشی

66 کیلوگرم: مهدی تقوی

74 کیلوگرم: ایمان محمدیان و سعید توکل

84 کیلوگرم:علی اصغر بذری، سعید واگذاری یا مهدی حاجی زاده

96 کیلوگرم: رضا یزدانی و اباذر اسلامی

120 کیلوگرم: فردین معصومی اسماعیل دنگسرکی

به گفته سرپرست تیم گاز مازندران برخی دیگر از کشتی گیران نیز در لیست این تیم قرار دارند که بزودی تکلیف این نفرات مشخص می شود. لیگ برتر کشتی آزاد از دوم آذرماه آغاز می شود.