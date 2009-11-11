25 درصد مردم استان مرکزی از تبعات آسیبهای اجتماعی رنج می برند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، غلامرضا فتح آبادی در سمینار یک روزه بررسی آسیبهای اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی اراک افزود: آمار برخی جرائم و آسیبها مانند طلاق، ارتشا، تکدی گری، زورگیری و شرب خمر در حال افزایش است.

وی بیان کرد: در مقابل برخی آسیبها و جرائم مانند زنان و دختران فراری، کودکان کاری ابتلا به ایدز در استان در حال کاهش است.

فتح آبادی با بیان اینکه، مهمترین جرائم در کشور شامل، اعتیاد، قاچاق، آدم ربایی، شرارت، قتل، سرقت، طلاق، فحشا، شرب خمر و کودکان کار و خیابانی است.

وی با اشاره به اینکه در حال گذار از سنت به مدرنیته هستیم و این مسائل غیر طبیعی نیست، گفت: در حال حاضر هر چه در میزان ارزشی جامعه تغییرات رخ دهد شاهد فروپاشی ساختارهای اجتماعی خواهیم بود.

فتح آبادی با اشاره به اینکه در دو مقطع جنگ و سازندگی به امور فرهنگی و اجتماعی کمتر توجه شد، اضافه کرد: اکنون در کشور 10 هزار سازمان مردم نهاد فعال است و در استان مرکزی 350 سازمان مردم نهاد با مشارکت صدها عضو فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه 35 سازمان مردم نهاد در استان در زمینه کاهش آسیبها فعالیت دارند، گفت: 50 دفتر مشاوره نیز در استان تاسیس شده و رویکردهای جدی در زمینه مطالعه آسیبهای اجتماعی و یافتن راهکارهای علمی در استان آغاز شده است.

در این سمینار یک روزه، معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی گفت: بی توجهی و ضعف باور را مهمترین عامل آسیب خواند و گفت: با توجه به کارکرد دو گانه رسانه، اکنون دشمنان با انواع روشها در پی ترویج آسیبها در راستای اهداف خود است.

ابوالقاسم نصراللهی علم بدون ایمان به خدا را از دیگر دلایل رشد آسیبهای اجتماعی در جهان دانست و افزود: با تقویت باورهای دینی و عمل صالح و بازشناسی حق و باطل در جامعه، بسیاری از مشکلات جوامع بشری رفع خواهد شد.

در ادامه این سمینار دو تن از اساتید دانشگاه در زمینه اعتیاد به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی کنونی کشور سخنرانی کردند.