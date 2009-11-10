افزایش نظامیان آمریکایی در افغانستان تا ژانویه/ افزایش تلفات انفجار پیشاور پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد در پاسخ به درخواستهای مکرر فرماندهان نظامی این کشور، هزاران نیروی تازه نفس را راهی افغانستان کند.

منابع آمریکایی با بیان این مطلب از تصمیم گیری دولت این کشور در این مورد تا پایان ماه جاری میلادی همزمان با تعیین راهبرد جدید برای افغانستان خبر داده اند. در همین حال به گفته مقامهای کاخ سفید چنین تصمیمی در ماه ژانویه آینده عملی خواهد شد.

اگر چه ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در افغانستان خواهان اعزام 40 هزار نیروی دیگر به این کشور شده، با این حال رسانه های آمریکایی درباره احتمال مخالفت دولت اوباما با این خواسته گزارش داده اند.

روزنامه نیویورک تایمز در این باره نوشته است اوباما در صورت موافقت با طرح مک کریستال نیز تنها حاضر به اعزام چند هزار نیروی دیگر که احتمالا بالغ بر 3 هزار و 500 نفر باشد، می شود. به گفته "رابرت گیبس" سخنگوی کاخ سفید رئیس جمهوری آمریکا در هفته جاری با مقامهای اروپایی درباره راهبرد جدید جنگ افغانستان به مذاکره خواهد پرداخت.

از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه از افزایش شمار تلفات انفجار امروز پاکستان به 25 نفر خبر داده است. بر این اساس طی انفجاری که امروز (سه شنبه) در شهر پیشاور رخ داد تا کنون دست کم 25 نفر کشته و 40 نفر دیگر زخمی شده اند.

این انفجار توسط یک عامل انتحاری صورت گرفته و فرد مذکور با راندن خودرویی حامل مواد منفجره به داخل یک بازار شلوغ در حومه پیشاور، سبب کشته و زخمی شدن این تعداد و ویرانی بخش بزرگی از این بازار شده است.

گفتنی است این سومین حمله انتحاری از این نوع طی روزهای گذشته در پاکستان است که توسط گروههای شبه نظامی انجام می شود. بنا بر اعلام منابع بیمارستانی در بین قربانیان حمله امروز اجساد 6 کودک و 3 زن دیده می شود.