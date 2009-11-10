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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۲۲:۰۳

امیل لحود:

دولت جدید لبنان روحیه مقاومت و کرامت ملی را تقویت کند

دولت جدید لبنان روحیه مقاومت و کرامت ملی را تقویت کند

رئیس جمهوری سابق لبنان با استقبال از تشکیل دولت جدید به ریاست سعدالحریری ابراز امیدواری کرد بیانیه وزارتی، روحیه مبارزاتی و مقاومت و کرامت ملی را تقویت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، امیل لحود با استقبال از تشکیل دولت وحدت ملی جدید لبنان به ریاست سعد الحریری به روان پاک شهدای مقاومت درود فرستاد.

امیل لحود با یادآوری فداکاریهای رزمندگان مقاومت که منجر به پیروزیهای بزرگ لبنان بر دشمن اسرائیلی شد و تجلیل از شهدای مقاومت، تاکید کرد: انسان، قدرتمند از ماشین نظامی است و اراده مبارزه و مرگ در راه سرزمین، راز هر پیروزی است، زیرا ماشین نظامی قدرتمند اسرائیل در برابر اراده مستحکم مقاومت لبنان که به سرزمین و کرامت و حقوق مشروع خود در حاکمیت و آزادی چنگ زده است، شکست خورده است.

لحود با  استقبال از تشکیل دولت وحدت ملی پس از انتظار طولانی ابراز امیدواری کرد تا دولت جدید در انجام ماموریتهایی که از آن انتظار می رود، موفق شود. وی گفت : امیدوارم بیانیه وزارتی، روحیه مبارزاتی و مقاومت و کرامت ملی را تقویت کند.

خاطرنشان می شود سعد الحریری شامگاه دوشنبه 18 آبان پس از انتظار 136 روزه رسما تشکیل دولت جدید لبنان را اعلام کرد.

کد مطلب 980960

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