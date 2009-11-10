حضور متکی در کمیسیون امنیت ملی/ ارجاع 4 سوال نمایندگان به صحن علنی

کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیارت خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این جلسه جمعی از نمایندگان سئوالاتی را در خصوص علت عدم موضع گیری وزارت امورخارجه در قبال کشتار مسلمانان چین پرسیدند که پس از استماع پاسخ وزیر امورخارجه قانع شدند.

درادامه این جلسه سئوال کواکبیان نماینده سمنان مبنی برعلت عدم حضور ایران دراجلاس قزاقستان مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر مطرح شد و پس از توضیحات وزیر نماینده سمنان قانع نشد و سئوال جهت طرح در جلسه علنی مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد.

همچنین سئوال دیگر نماینده سمنان درخصوص علت همراهی روسیه و چین با غرب در مقابل اعلام خبر راه اندازی سایت هسته ای قم مطرح شد که پس از توضیحات وزیر، نماینده سمنان قانع نشد و سئوال به صحن ارجاع شد.

جلالی افزود: همچنین در این جلسه سئوال فرهاد شبیری نماینده پاکدشت درباره بندهای 6 و 7 قطعنامه 598 و پیگیری های دستگاه دیپلماسی کشور پرسید . وی نیز پس از استماع توضیحات وزیر قانع نشد و سئوال به صحن ارجاع گردید.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: در این جلسه محبی نیا نماینده میاندوآب درباره اقدامات وزارت امورخارجه در مورد مرگ زن زندانی ایرانی درزندان کویت، ناپدید شدن یک دانشمند ایرانی درعربستان وعدم پرداخت سهم ایران در کارخانه غنی سازی فرانسوی پرسید وی نیز پس از استماع سخنان وزیر امورخارجه قانع نشد و سئوال به صحن ارجاع گردید.