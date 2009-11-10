احتمال سفر حریری به سوریه/ تقویت مقاومت اساس کار دولت جدید باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان،"وئام وهاب"رئیس جریان التوحید لبنان و از نمایندگان سابق پارلمان پیش بینی کرد طی روزهای آینده، سعد الحریری نخست وزیر جدید به سوریه سفر کند.



وهاب پس از دیدار با امیل لحود رئیس جمهوری سابق لبنان گفت: روابط لبنان و سوریه، یک موضوع اساسی است که باید دربهترین حالت خود باشد و نخست وزیر جدید باید با همکاری تمام وزیران، این روابط را به گونه ای که در خدمت به لبنان و سوریه باشد، از نو پایه ریزی کند زیرا این روابط ضروری است و باید اجازه ندهیم که کسی بار دیگر برای برهم زدن این روابط تلاش کند.



وی همچنین، تاکید کرد مقاومت و تقویت آن برای رویارویی با مرحله آینده، باید اساس فعالیت دولت جدید باشد.



وهاب درباره احتمال سفر سعد حریری به سوریه گفت : پیش بینی می کنم حریری طی روزهای آینده به دمشق سفر کند و پس از وی نیز، ولید جنبلاط (رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه) و دیگر مقامهای لبنانی از سوریه دیدار کنند.



وی افزود: انتظار دارم روابط حسنه ای میان حریری و سوریه برقرار شود، زیرا حریری خوب می داند که روابط با سوریه باید ویژه و منحصر به فرد باشد و قطعا بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را حامی و یاور بزرگ لبنان خواهد یافت.



خاطرنشان می شود سعد الحریری شامگاه دوشنبه 18 آبان پس از انتظار 136 روزه رسما تشکیل دولت جدید لبنان را اعلام کرد.



امروز اولین جلسه دولت جدید لبنان بدون حضور وزیر وابسته به حزب الکتائب از احزاب مهم جریان 14 مارس در کاخ بعبدا در حضور میشل سلیمان رئیس جمهور تشکیل شد.