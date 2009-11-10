اعطای جایزه ویژه فلسفی ابن سینا به آیت الله جوادی آملی

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاحیه همایش چهار روزه «فلسفه اسلامی و چالشهای جهان امروز» که عصر امروز سه شنبه در تهران برگزار ‌شد، بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا نشان و جایزه ویژه خود را به آیت الله عبدالله جوادی آملی اعطا کرد.

حجت الاسلام دکتر علمی که به نمایندگی از سوی آیت الله جوادی آملی در این همایش شرکت کرده بود ضمن قرائت پیام این استاد برجسته حوزه به همایش بین المللی" فلسفه اسلامی و چالشهای جهان امروز" این جایزه را دریافت کرد.

آیت الله جوادی آملی از اساتید برجسته حوزه علمیه قم است که بیش از 40 سال در راه ترویج و گسترش فلسفه اسلامی تلاش علمی داشته است.

بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا به پاس کوشش چندین ساله این عالم برجسته ایرانی در تربیت شاگردان برجسته، تألیف کتب و آثار حکمی و فلسفی متعدد در زمینه های مختلف فلسفه اسلامی و کوشش در اشاعه و ترویج فلسفه اسلامی و نیز سعی در تقریب بین حکمت قرآنی و عرفان یعنی حکمت بحثی در یک حکمت واحد به سبک حکمت متعالیه و همچنین حفظ و رواج حوزه تخصصی فلسفی به عنوان یک علم، وی را شایسته تقدیر و تجلیل دانست و جایزه ویژه فلسفی ابن سینا را به وی اعطا کرد.