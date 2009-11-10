نگرانی کوشنر از بی تفاوتی مقامهای رژیم صهیونیستی به صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، "برنار کوشنر" در گفتگو با یک شبکه رادیویی داخلی فرانسه خاطر نشان کرد فرانسه همچنان مخالف شهرک سازی صهیونیستها در سرزمینهای اشغالی است.



این سخنان درحالی اظهار می شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل در حال مذاکراتی غیرمعمول با مقامهای آمریکایی در واشنگتن است.

نتانیاهو همچنین قرار است روز چهارشنبه این هفته با "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه دیدار کند. در همین حال کوشنر یاد آور شد که به هیچ وجه انتظار به نتیجه رسیدن سریع مذاکرات سازش خاورمیانه را ندارد.

کوشنر در ادامه تاکید کرد: آنچه که مرا نگران می کند نبود خواست واقعی برای برقراری صلح در خاورمیانه است. به اعتقاد وی در حال حاضر در بین سران رژیم صهیونیستی میلی به این کار دیده نمی شود و این امر سبب بی اعتقادی ساکنان سرزمینهای اشغالی به صلح شده است.

بر این اساس کوشنر روابط فرانسه با رژیم صهیونیستی را پر چالش ارزیابی و خاطرنشان کرد که پاریس از زمان روی کار آمدن سارکوزی در سال 2007 در پی بهبود مناسبات خود با تل آویو در راستای حل اختلافات خاورمیانه بوده، اما تا کنون موفق به این کار نشده است.