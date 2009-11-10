اطلاعیه سازمان دامپزشکی برای ذبح دام در عید قربان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان دامپزشکی کشور در اطلاعیه ای از اعمال نظارت های بهداشتی دام های قربانی در روز عید سعید قربان به استناد تبصره 2 ماده 2 آئین نامه بازرسی بهداشتی گوشت خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است، به منظور حفظ سلامت مصرف کنندگان گوشت قربانی و تامین بهداشت عمومی لازم است تا دستگاههای ذیربط (استانداری ها، فرمانداری ها، شهرداری ها، سازمان جهاد جهاد کشاورزی استانها، دفتر نمایندگی ولی فقیه در دامپزشکی، ائمه جمعه و جماعات، مرکز بهداشت استان و واحدهای تابعه، کمیته امداد، بهزیستی و ...) در این رابطه برنامه ریزی دقیق و هماهنگی را داشته باشند.

همچنین در این اطلاعیه ساعت آغاز کار پرسنل فنی دامپزشکی اعم از دکتران دامپزشک، کارشناسان، کاردانها و تکنسین های دامپزشکی و بهداشت گوشت به همراه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و ناظرین شرعی در روز عید قربان از ساعت 7 صبح الی 13 ظهر در قالب اکیپ های ثابت و سیار اعلام شده است.

در خصوص تجهیزات مناسب نیز مواردی شامل روپوش سفید، گوشی معاینه، مکان مناسب برای استقرار اکیپ ها در روز عید، مجوز لازم از اداره راهنمایی و رانندگی، هماهنگی بین متقاضیان و اکیپ های عمل کننده از موارد مهم ذکر شده در اطلاعیه سازمان دامپزشکی کشور است.

این سازمان کشتارگاههای دام را نیز موظف کرد از ساعت 6 صبح الی 13 ظهر روز عید قربان به منظور پذیرش دام های قربانی و ذبح آنها در محل کشتارگاه مستقر و آماده به کار باشند. ارائه کلیه خدمات بهداشتی و شرعی قبل و بعد از کشتار نیز در دیگر اماکن به صورت رایگان انجام می شود.

در خصوص بازرسان بهداشتی نیز سازمان دامپزشکی کشور وظایفی از جمله دادن اطلاعات لازم به منظور افزایش سطح آگاهی عمومی به ویژه در زمینه امکان انتقال بیماری، دامهایی که علائم غیر طبیعی دارند، خارج کردن از شبکه مصرف لاشه و آلایش غیر قابل مصرف و موارد مرتبط دیگر ذبح دام سالم خبر داد.