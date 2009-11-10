همسویی القاعده با فرقه وهابیت در کینه توزی با شیعیان و فتنه افکنی در جهان اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، یک سرکرده شبکه القاعده شاخه شبه جزیره عربستان طی پیامی درباره خطر شیعیان برای اسلام هشدار داد.

یک گروه تجسس اینترنتی آمریکا موسوم به "SITE" با بیان این خبر اعلام کرد که "محمد بن عبدالرحمان الرشید" از سرکردگان شبکه تروریستی القاعده در پیامی صوتی خواستار مقابله با شیعیان در خاورمیانه شده است.

وی با این ادعا که خطر مسلمانان شیعه برای اسلام از صهیونیستها و مسیحیان افراطی بیشتر است، آنها را دشمنان اصلی مسلمانان دیگر مذاهب دانست.

سرکرده القاعده طی سخنانی که در راستای عقاید فرقه ضاله وهابیت و بر اساس تفکرات ضدشیعی این فرقه بیان شد، بار دیگر بر نقش این شبکه تروریستی در گسترش اختلافات مذهبی در کشورهایی مانند عراق صحه گذاشت.

وی در این پیام همچنین با نام بردن از کشورهای شیعی به ویژه ایران، از هواداران خود خواست در برابر شیعیان ایرانی و لبنانی بایستند. الرشید همچنین شیعیان عراق را به حمایت از دولت این کشور که وی آن را آمریکایی نامید، متهم کرده و خواستار برخورد با آنان شد.

گفتنی است حملات خونین هفته های اخیر درعراق که سبب کشته و زخمی شدن صدها نفر از زنان و کودکان بی گناه این کشور شده، نتیجه افکار تکفیری سرکردگان شبکه تروریستی القاعده و وهابیت است که هدفی جز کشتار و ایجاد اختلاف را در بین مسلمانان دنبال نمی کنند.