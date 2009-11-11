تعداد اشتباهات داوران زیاد شده است/ کمیته داوران تیمی اداره شود

کامران صاحب پناه درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص عملکرد داوران در نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر گفت: داوران ما از روی عمد اشتباه نمی کنند اما اشتباهات آنها زیاد شده است و مسئولان باید با برگزاری سمینارها و نشست‌های ویژه، دلیل افزایش این اشتباهات را متوجه شده و راهکارهای مناسبی را برای کاهش آنها در نظر بگیرند.

وی اضافه کرد: قطعا داوران نیت بدی در اشتباهات خود ندارند ولی اشتباهات بزرگ و فاحش آنها در بعضی از دیدارها ضربات بسیاری به تیم‌ها زده و در مواردی حتی در صعود و سقوط تیم‌ها در جدول رده بندی تاثیرگذار بوده است.

مدیرعامل باشگاه پیکان قزوین با اشاره به اینکه قطعا داوران وظیفه بسیار بزرگی دارند، خاطرنشان کرد: به نظرمن آموزش و تدریس علم روز داوری و یا در نظر گرفتن جرایم و پاداش‌‌ها می تواند در عملکرد داوران تاثیرات مثبتی داشته باشد. وقتی یک داور متوجه شود عملکردش می تواند پاداش‌های مثبت و منفی در پی داشته باشد، با تمرکز بیشتری در زمین حاضر می شود، ضمن اینکه داوران هم باید مانند مربیان و بازیکنان، برای تمرکز بیشتر پیش از بازی‌های مهم به اردو بروند.

صاحب پناه با بیان اینکه شاید قضاوت‌ها در نیم فصل نخست لیگ برتر کمتر به ضرر ما بوده است، تصریح کرد: روند عملکرد داوران در نیم فصل نخست لیگ نوسانات زیادی داشته است و آنها در یک بازی بسیار خوب و در دیدار دیگر بسیار افتضاح قضاوت می کردند که باید با درنظر گرفتن راهکارهای مناسب این نوسانات را تا حد امکان کاهش داد. ضمن اینکه چینش داوران با توجه به حساسیت مسابقه هم می تواند بسیار سرنوشت ساز باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه همیشه پدیده از جوانان بوجود می آید و شخصا به جوانگرایی اعتقاد دارم، افزود: بازیکن جوان مسئول اشتباهات خودش است اما داور باید بر 22 بازیکن، کادر مدیریت و فنی یک تیم و تماشاگران آن حکمیت داشته باشد به همین دلیل بهتر است داوران جوان ابتدا در مسابقات غیرحساس قضاوت کنند و به تدریج و با کسب تجربه و دیدن شرایط حاکم بر دیدارها، از آنها در رقابت‌های مهم استفاده کرد.

مدیرعامل باشگاه پیکان قزوین در پایان گفت: به عقیده من بهتر است کمیته داوران، برخلاف کمیته‌های دیگر، به جای رئیس، توسط هیئت مدیره یا امنا اداره شود. در این هیئت مدیره و امنا هم از داوران پیشکسوت استفاده شود تا پیش از هر دیدار عملکرد داور نسبت به مسابقه مورد نقد قرار گیرد و در نهایت بهترین گزینه را برای قضاوت در یک دیدار انتخاب کنند.