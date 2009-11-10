چرا فقط نقاط منفی را می بینید/ انتظارم از تیم ملی بیشتراز این بود

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی پس از برتری یک بر صفر عصر سه شنبه تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل تیم ملی ایسلند با ابراز خرسندی از کسب برتری در این دیدار دوستانه گفت: ما در این مسابقه پیروز شدیم. امیدوارم با تداوم این پیروزی ها شور و نشاط مجددا به فوتبال ایران باز گردد و دوباره ورزشگاهها پر شود.

وی از حضور خبرنگاران برای پوشش خبری مسابقه دوستانه ایران و ایسلند تشکر کرد و گفت: انتظار من از تیم ملی خیلی بیشتر از اینهاست و اعتقاد دارم باید به مراتب بهتر از این بازی کنند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان به زیبایی‌های گل کریم انصاریفرد اشاره کرد و افزود: ازعملکرد بازیکنان جوان تیم ملی در دیدار مقابل ایسلند راضی هستم. ما در این بازی عملکرد خوبی داشتیم بویژه در نیمه دوم که شکل بازی تیم دلخواه من بود.

وی ادامه داد: درعین حال می توانستیم با انرژی و نظم بیشتری بازی کنیم و در دفاع عملکرد بهتری داشته باشیم. ما برای بازی با ایسلند یک و نیم روز تمرین کردیم و در اردو بودیم که فکر می کنم با این زمان کم عملکرد خوبی داشتیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان همچنین خاطرنشان کرد: ایسلند تیمی است که آفریقای جنوبی را شکست داده و مقابل هلند با یک اختلاف شکست خورده است. با این شرایط مقابل این تیم عملکرد قابل قبولی داشتیم.

قطبی مدعی شد تیم ملی فوتبال ایسلند با 11 بازیکن اصلی خود به ایران آمده و برای اثبات ادعای خود تاکید کرد: به این نکته با بررسی بازی های ایسلند در دیدارهای مقدماتی جام جهانی رسیده است.

وی در خصوص تیم ملی فوتبال ایسلند همچنین افزود: این تیم سازماندهی خوب داشتیم بویژه در دفاع. بازی ترکیبی این تیم در دفاع و حمله خیلی خوب بود. در مقابل تیم کشورمان بازی مستقیمی را به نمایش گذاشت.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان از تمایل خود برای دیدار با تیم های بزرگ دنیا خبر داد و افزود: باید قبول کنید فاصله بیشتر تیمهای دنیا به هم نزدیک شده و دیگر نمی توان این تیم را یک تیم ضعیف اروپایی دانست.

وی در واکنش به خبرنگاری که گفت" تیم ملی ایسلند با 5 بازیکن اصلی خود به ایران آمده نه 11 بازیکن" گفت: همین 5 تا هم بهتر از هیچی است. ما هم در این بازی خیلی از بازیکنان خود را در اختیار نداشتیم و انصاریفرد جوان گلمان را به ثمر رساند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان از خبرنگاران خواست خوبی های تیم ملی را ببینند و اضافه کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی و عدم تمایل برخی از تیم ها برای بازی در ایران ناچاریم بهترین گزینه را برای دیدارهای دوستانه انتخاب کنیم مانند تیم هایی همچون ایسلند.

قطبی ادامه داد: من هم دوست دارم با تیم ملی اسپانیا بازی کنیم اما اول باید قدم های کوچک را برداریم و مرحله به مرحله پیش برویم. تیم ملی ابتدا باید با تیم هایی چون ایسلند بازی کند تا به هماهنگی لازم برسد پس از آن می توانیم با تیم های بزرگ دنیا هم بازی کنیم.

قطبی یادآور شد: تیم ایران تا به امروز فقط دو بازی بزرگ داشته که یکی از آنها با آمریکا و یکی با آلمان بوده است.

وی مجددا از اهمیت بازیهای دوستانه و فرصتی که برای شناخت از بازیکنان جوان و کم تجربه به دست می آورد یاد کرد و گفت: در فضایی هستیم که باید بین بازیکنان رقابت ایجاد شود. زمانی که رقابت بوجود آید فرم بازیکنان بهتر می شود. رقابت این بازیکنان حتی به لیگ هم کمک می کند و باشگاهها هم رشد می کنند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان به ناکامی تیم ملی در راهیابی به جام جهانی 2010 اشاره کرد و گفت: باید از این شکست ها درس بگیریم و برای پیشرفت در آینده استفاده کنیم.

وی در واکنش به خبرنگارانی که به تعداد اندک تماشاگران حاضر در ورزشگاه اشاره می کردند گفت: چرا همه چیز را منفی می بینید تماشاگرانی که بازیهای با هیجان اروپایی را تماشا می کنند از تیم ملی فوتبال کشورمان نیز انتظار دارند همانگونه بازی کنند اگر تیم ملی مطابق انتظار تماشاگران عمل کند آنها نیز به ورزشگاه می آیند. مردم منتظر هستند تیم ملی لیاقت خود را نشان دهد تا در ورزشگاهها حضور یابند.

قطبی گفت: ما یک بازی قشنگ را به نمایش گذاشتیم و توانستیم در ورزشگاه آزادی یک تیم با اعتبار اروپایی را شکست دهیم. در این مسابقه دو بازیکن 19 ساله برای تیم ملی بازی کردند. شما (خبرنگاران) چه سئوالهایی می پرسید؟ متاسفم برای این فرهنگ. وی این جملات را درپاسخ به خبرنگاری که در خصوص انتخاب دستیار ایرانی اش سئوال پرسید افزود: من از شما می خواهم چیزهای مثبت را ببینید. من از شما نخواستم برای تیم ملی به به و چه چه کنید.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در این خصوص افزود: با توجه به قراردادی که با فدراسیون فوتبال دارم دستم برای انتخاب دستیاران و مربیان تیم ملی باز است تا آزادانه انتخاب کنم. تیم ملی در شرایط فعلی از نظر فنی به اندازه کافی پوشش دارد و من به دستیارانم اعتماد دارم اگر احساس کردم نیاز به یک مربی ایرانی در کادر فنی تیم ملی است حتما این کار را می کنم.

وی همچنین در پاسخ به خبرنگارانی که از بازی تیم ملی انتقاد کرد گفت: این بازی برای ما ارزشهای تاکتیکی زیادی داشت اگر شما تاکتیک می دانستید به این موضوع می رسیدید.

قطبی افزود: من نمی دانم امروز چند تماشاگر در ورزشگاه بودند . من آنها را نشمردم.