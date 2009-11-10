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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۲۱:۲۰

شامگاه امروز ؛

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد از روزنامه تهران تایمز بازدید کرد

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد از روزنامه تهران تایمز بازدید کرد

دکتر محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد امشب ضمن بازدید از بخش های مختلف روزنامه تهران تایمز دقایقی با مدیران و خبرنگاران این روزنامه گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در ادامه برنامه خود برای بازدید از رسانه های مختلف سه شنبه شب با حضور در روزنامه تهران تایمز از بخش های مختلف خبری این روزنامه بازدید کرد و پای صحبت خبرنگاران نشست.

محمدعلی رامین همچنین برای دقایقی به سئوالات مختلف خبرنگاران روزنامه تهران تایمز درباره برنامه های کاری اش در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد پاسخ گفت.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در جمع خبرنگاران روزنامه تهران تایمز درباره تاثیرگذاری رسانه های ایرانی که به سایر زبان ها منتشر می شود، گفت: شما توانایی رقابت با روزنامه ها و مطبوعات سایر کشورها از جمله کشورهای غربی را دارید.

رامین افزود: باید با تلاش تبلیغات رسانه های غربی علیه جمهوری اسلامی ایران را نشان داده و ضمن به تصویر کشیدن آموزه های اسلامی ، جمهوری اسلامی ایران و مردم آن را هرچه بهتر برای دنیا معرفی کنید.

وی قرار است در ادامه سرکشی های خود از خبرگزاری ها، روزنامه های مختلف و اهالی مطبوعات با حضور در خبرگزاری مهر با عوامل این خبرگزاری نیز گفتگو کرده و از بخش های مختلف خبری مهر بازدید به عمل آورد.

کد مطلب 980987

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