بدون 5 لژیونر خود به ایران آمدیم / مستحق تساوی بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، اولفار یوهانسون پس از شکست یک بر صفر عصر سه شنبه تیمش برابر ایران در جمع خبرنگاران گفت: بازی ما با ایران در روز فیفا برگزار نشد، به همین دلیل ناچار شدیم بدون 5 بازیکن لژیونر و اصلی خود به ایران سفر کنیم.

وی ادامه داد: می دانستیم ایران قوی تر و بهتر از ما بازی می کند و همین مساله را در جریان بازی هم شاهد بودم زیرا بازیکنان ما تنها به دنبال توپ می دویدند.

سرمربی تیم فوتبال ایسلند خاطرنشان کرد: البته در جریان این دیدار موقعیت‌های زیادی را روی دروازه ایران ایجاد کردیم و در این شرایط حقمان به ثمر رساندن حداقل یک گل بود. ضمن اینکه استحقاق مساوی در این دیدار را داشتیم.

وی در ادامه افزود: از بازی بازیکنانم در این دیدار کاملا راضی هستم اما نتیجه بازی رضایت بخش نبود و می توانستیم نتیجه بهتری را هم کسب کنیم.

یوهانسون در پایان گفت: ما برای سفر به ایران مسیری طولانی را پشت سرگذاشتیم و بازیکنان ما خسته بودند، به همین دلیل از دقیقه 60 به بعد نتوانستیم بازی خوبی را از خود ارائه دهیم.

دیدار تدارکاتی تیم های ملی فوتبال ایران و ایسلند عصر سه شنبه با پیروزی یک بر صفر ایران در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.