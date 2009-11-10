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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۲۱:۲۲

اولفار یوهانسون:

بدون 5 لژیونر خود به ایران آمدیم / مستحق تساوی بودیم

بدون 5 لژیونر خود به ایران آمدیم / مستحق تساوی بودیم

سرمربی تیم فوتبال ایسلند برگزار نشدن دیدار تیمش برابر ایران در روز فیفا را دلیل اصلی غیبت لژیونرهای این تیم در مسابقه امروز دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، اولفار یوهانسون پس از شکست یک بر صفر عصر سه شنبه تیمش برابر ایران در جمع خبرنگاران گفت: بازی ما با ایران در روز فیفا برگزار نشد، به همین دلیل ناچار شدیم بدون 5 بازیکن لژیونر و اصلی خود به ایران سفر کنیم.

وی ادامه داد: می دانستیم ایران قوی تر و بهتر از ما بازی می کند و همین مساله را در جریان بازی هم شاهد بودم زیرا بازیکنان ما تنها به دنبال توپ می دویدند.

سرمربی تیم فوتبال ایسلند خاطرنشان کرد: البته در جریان این دیدار موقعیت‌های زیادی را روی دروازه ایران ایجاد کردیم و در این شرایط حقمان به ثمر رساندن حداقل یک گل بود. ضمن اینکه استحقاق مساوی در این دیدار را داشتیم.

وی در ادامه افزود: از بازی بازیکنانم در این دیدار کاملا راضی هستم اما نتیجه بازی رضایت بخش نبود و می توانستیم نتیجه بهتری را هم کسب کنیم.

یوهانسون در پایان گفت: ما برای سفر به ایران مسیری طولانی را پشت سرگذاشتیم و بازیکنان ما خسته بودند، به همین دلیل از دقیقه 60 به بعد نتوانستیم بازی خوبی را از خود ارائه دهیم.

دیدار تدارکاتی تیم های ملی فوتبال ایران و ایسلند عصر سه شنبه با پیروزی یک بر صفر ایران در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.

کد مطلب 980991

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